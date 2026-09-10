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El País Ovación Fútbol

Cerro vs. Cerrito en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Villero y el auriverde se enfrentan en el estadio Luis Tróccoli en el marco de la segunda fecha del Grupo 3, que lidera Deportivo Maldonado con puntaje perfecto.

El País
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10/09/2026, 15:33
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Alejandro Cappuccio alienta a Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el Tróccoli.
Alejandro Cappuccio alienta a Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el Tróccoli.
Foto: Estefanía Leal.

La Copa AUF Uruguay llega al final de la semana con un partido que promete donde se miden Cerro y Cerrito (16:00 - DSports, DGO, Flow) en el Estadio Luis Tróccoli y en el marco del Grupo 3 que actualmente lidera Deportivo Maldonado con puntaje perfecto.

El Villero arriba a este encuentro con un punto luego de empatar en la primera jornada con Wanderers, mientras que el auriverde intentará sumar sus primeras unidades ya que se estrenó con derrota como local ante Deportivo Maldonado.

El fernandino venció al Bohemio en la noche del miércoles por 4-1 en el Domingo Burgueño Miguel logrando la clasificación a la próxima ronda.

Cerro: Darío Denis; Pablo Nongoy, Ariel Lima, Mauro Villar, Francisco Bregante; Rodrigo Mederos, Emiliano Sosa, Agustín Miranda; Tiago Rijo, Bruno Morales, Ezequiel Forclaz. DT: Alejandro Cappuccio.

Cerrito: Luis Barbat; Thiago Simoni, Emanuel Dall'aglio, Santiago Ruiz (19' Andrés Schetino), Santiago Pereira; Washington Silva, Rodrigo Viera, Axel Pérez, Owen Falconis; Ignacio Lemmo; Luciano Batista. DT: Pablo de Ambrosio.

Gol: 5' Santiago Pereira (CER) / 0-1.

Hora: 16:00
Estadio: Luis Tróccoli
Televisa: DSports, DGO, Flow
Árbitro: Juan Cianni
Asistentes: Federico Piccardo y Matías Rodríguez
Cuarto árbitro: Jonathan de León

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