Estudiantes denunció a Memphis Depay por gesto ofensivo en Libertadores y fue duro con Ostojich: "A mano armada"

Memphis Depay estuvo en el ojo de la tormenta en el empate de Corinthians como visitante 1-1 ante Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El neerlandés fue denunciado por el club argentino por "gestos ofensivos realizados por el jugador y dirigidos inequívocamente" hacia la parcialidad del Pincha.

A través de un comunicado en sus redes sociales el equipo de La Plata manifestó que hizo una presentación ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol. La directiva del León solicitó que se ejecute la pena por el artículo 14 del Código Disciplinario que juzga "conducta Incorrecta de los Jugadores y Oficiales".

Específicamente Estudiantes señala a los incisos 14.1.b).iv y 14.1.b).v. El b) marca una "suspensión de al menos un partido en la competición o por un periodo de tiempo específico".

El incisos iv explica que esta sanción debe ser llevada a cabo por "conducta antideportiva contra los jugadores, oficiales, rivales u otras personas que no sean los oficiales de partido, pronunciando términos o expresiones que atenten contra su dignidad, o empleando gestos contrarios al buen orden deportivo", mientras que el v señala que se puede castigar al jugador con dicha pena por "provocar a los espectadores".

Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad.



En dicha… pic.twitter.com/zrsJpB6IYN — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 10, 2026

El jugador levantó su dedo mayor contra una de las cabeceras del Estadio UNO tras el gol del empate de Kaio César que significó el 1-1 definitivo con el que Corinthians irá a buscar la clasificación al NeoQuímica Arena.

¡¿QUÉ ES ESE DEDO, MEMPHIS?! Atención al gesto de Depay para la hinchada de Estudiantes tras el gol del empate de Kaio César en UNO. pic.twitter.com/lu8xUNiiuE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026

Molestia con el arbitraje de Ostojich

Ambos equipos cargaron contra el árbitro uruguayo que impartió justicia en el partido de ida. En conferencia de prensa Alexander Medina declaró que "el juez fue muy liviano a la hora de sacar alguna tarjeta amarilla para Corinthians". Además agregó que "podría haber causado hasta alguna expulsión".

El secretario de Finanzas de Estudiantes, Juan Martín Ongay, fue muy duro contra Ostojich. A través de su cuenta de Instagram posteó una historia con la foto del juez y escribió: "A mano armada... vergonzoso".

Por su parte, el club brasileño reclamó una posible expulsión contra Guido Carrillo, que con tarjeta amarilla impactó su codo contra la cabeza de Gabriel Paulista que continuó el partido con un visible chichón.

Todo Corinthians pidió segunda amarilla para Carrillo por un codazo sobre Gabriel Paulista… ¡Atención al CHICHÓN que le quedó al defensor del Timao!



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El medio La Nación señaló además en su crónica respecto a la actuación del uruguayo: "Sin llegar a descontrolarse, el partido empezó a impregnarse de las turbiedades típicas de la Copa Libertadores. Foules, roces, algún brazo levantado sobre el rostro adversario. Un trabajo que al árbitro uruguayo Ostojich le costó administrar con un criterio uniforme. En el primer tiempo mostró cinco tarjetas amarillas, que podrían haber sido algunas más si no hubiera sido tan contemplativo".