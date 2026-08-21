Copa Libertadores 2026: así están los cruces de los cuartos de final que tendrá un brasilero por llave

Los octavos de final de la Copa Libertadores culminaron su segunda semana, donde se dieron a conocer tres de los cuatro enfrentamientos de los cuartos, que se jugarán entre la segunda y tercera semana de setiembre.

La llave entre Platense y Fluminense fue la primera en confirmarse. El Calamar definirá en Vicente López la serie luego de haber eliminado a Coquimbo Unido por penales (7-6), tras empatar 1-1 la ida y 0-0 la vuelta. Por su parte, el Flu también pasó desde los 12 pasos, luego de igualar como 0-0 y 1-1 respectivamente.

Por ese mismo lado del cuadro, Liga de Quito será quien cierre la serie en Quito ante Palmeiras. La revancha de las semifinales del año pasado se gestó tras la clasificación del Verdão ante Cerro Porteño, a quien le ganó 1-0 en el Defensores del Chaco tras empatar 1-1 en São Paulo, mientras que los ecuatorianos pasaron por penales (5-4) luego de igualar 1-1 en Brasil y 0-0 en casa.

Del otro lado, Corinthians aseguró el pleno brasileño en los cuatro cruces. El Timão despachó a Rosario Central con un solitario gol de Breno Bidón, que definió la llave en el partido de vuelta jugado en el NeoQuímica Arena. Su rival será Estudiantes, que tras empatar como local 0-0, eliminó a Universidad Católica con goleada 3-0 en San Carlos de Apoquindo. La llave se definirá en São Paulo.

Por su parte, Flamengo aún espera rival. El Mengão viene de eliminar a Cruzeiro tras ganarle 2-1 en el Maracanã para cerrar la serie con global de 3-2 luego del 1-1 en el Mineirão. El cruce se definirá en Río de Janeiro frente al ganador de Independiente del Valle ante Deportes Tolima, enfrentamiento en el cual el equipo ecuatoriano se fue de Ibagué con un 1-0 y ahora buscará cerrarlo en la altura de Quito, donde se enfrentarán el próximo martes.

Los partidos de ida se jugarán entre el 8 y 10 de setiembre y los de vuelta será entre el 15 y 17.