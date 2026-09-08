Fluminense-Platense por Libertadores sin Canobbio y con el Diente y dos partidazos por Sudamericana: hora y dónde ver

Fluminense, invicto desde la llegada de su nuevo entrenador y sin Agustín Canobbio (expulsado ante Independiente Rivadavia), recibirá este martes en el Maracaná de Río de Janeiro al Atlético Platense de Nicolás López y Martín Barrios que dirige Martín Palermo y que pisa por primera vez los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, finalista en 2008 y campeón en 2023, está de dulce. Desde que Marcão asumió las riendas del primer equipo en sustitución del argentino Luis Zubeldía, despedido en agosto, el conjunto carioca no conoce la derrota, con tres victorias y dos empates en cinco partidos. Una secuencia que mantiene al Tricolor Carioca en la zona noble de la clasificación del Campeonato Brasileño al ocupar la cuarta posición.

No obstante, Marcão no podrá contar el martes con uno de los pilares ofensivos del plantel, Agustín Canobbio, expulsado en el sufrido partido de vuelta de los octavos de final frente al Independiente Rivadavia, cruce que se definió en los penales.

Agustín Canobbio vio la roja en Fluminense. Foto: AFP

Por su parte, Platense pretende seguir rompiendo barreras. En su primera participación de la historia en una Libertadores ya está entre los ocho mejores de Sudamérica. El Calamar superó un grupo difícil, con Corinthians, Peñarol (con Gastón Togni, que ahora juega en el equipo de Palermo) e Independiente Santa Fe, y apeó en octavos al Coquimbo Unido de Chile en la tanda de penales, tras dos empates en los 180 minutos reglamentarios. El arquero Juan Pablo Cozzani se erigió en el héroe de la clasificación.

Alineaciones probables:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Yeferson Soteldo y Hulk.

Entrenador: Marcão.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Franco Zapiola; Guido Mainero, Bautista Merlini, Juan Carlos Gauto; y Leonardo Heredia.

Entrenador: Martín Palermo.

Árbitro: el uruguayo Andrés Motante. En el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Estadio: Maracaná, en Río de Janeiro.

Horario: 19.00.

TV: Disney+ Premium, ESPN

Partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

- Martes

En Rio de Janeiro (19:00): Fluminense (BRA) - Platense (ARG)

- Miércoles

En Sao Paulo (19:00): Palmeiras (BRA) - Liga de Quito (ECU)

En La Plata (00H30 GMT del jueves): Estudiantes de La Plata (ARG) - Corinthians (BRA)

- Jueves

En Quito (21:30): Independiente del Valle (ECU) - Flamengo (BRA)

Copa Sudamericana: Santa Fe vs. Vasco da Gama y Boca vs. San Pablo

Miguel Merentiel celebra el gol que marcó en el partido entre Racing y Boca. Foto: @LigaAFA.

Boca Juniors, con Miguel Merentiel en el once, recibe este martes al São Paulo en un choque de dos de los grandes del continente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, trofeo en el que se enfrentarán por primera vez a pesar del extenso historial de encuentros entre ambos equipos.

Las lesiones en el plantel de Boca y la estadística negativa como visitante para el São Paulo son condimentos determinantes para la serie de dos partidos, que el entrenador del conjunto brasileño, Dorival Júnior, definió como "sumamente importante, un clásico sudamericano", en un reciente diálogo con la prensa.

El partido comenzará a las 21.30 hora local, tendrá como escenario el estadio Alberto J. Armando - La Bombonera y será arbitrado por el chileno Piero Maza. El partido de vuelta será en la casa del club visitante el martes 15 de septiembre en el mismo horario.

Independiente Santa Fe confía en el experimentado delantero Hugo Rodallega para empezar con buen pie la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, que apunta a clasificar a semifinales tras 15 años de ausencia.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

TV: Disney+ Premium, ESPN

Hora: 21:30

Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe.

Los capitalinos, dirigidos por el entrenador uruguayo Pablo Repetto, llegan al estadio El Campín de Bogotá motivados tras haber dejado en el camino a River Plate y tendrán como principal carta al veterano Rodallega, que con 41 años sueña con levantar un título continental.

Santa Fe suma además diez partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató seis, con sobresalientes actuaciones del portero Weimar Asprilla, quien reemplaza al lesionado Andrés Mosquera Marmolejo; el veterano Daniel Torres, y el ex Nacional Franco Fagúndez, que suma cuatro goles en los últimos cuatro partidos jugados.

- Alineaciones probables:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Jader Obrián, Maximiliano Lovera; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Robert Renan, Lucas Piton; Santiago Sosa, Cauan Barros, Tche Tche; Andrés Rojas, Nuno Moreira y Bruno Duarte.

Entrenador: Pedro Emanuel.

Árbitro: el argentino Dario Herrera.

Estadio: El Campín, en Bogotá.

Horario: 19.00.

TV: DSports, DGO.

Con información de EFE y AFP.