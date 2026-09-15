Hinchas de Rampla se manifestarán en AUF y apuntan contra Eduardo Ache e Ignacio Alonso: “Vamos a desaparecer”

La situación de Rampla Juniors, equipo que se encuentra en la Primera División Amateur (la C), es delicada y por eso hinchas y socios se autoconvocaron para manifestarse este jueves a la hora 19:00 en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Vamos a desaparecer”, le confesó Pablo Bethencourt, vocero de los socios del club picapiedra, a Ovación.

Decidieron tomar esta resolución tras autoconvocarse en una asamblea en el Teatro Florencio Sánchez. Bethencourt recordó que se ahondaron varias inquietudes y la principal, por la que surgió la idea de la marcha, es que el club tiene como fecha límite el 22 de setiembre para presentar un plan de pago a sus acreedores, sino “pasa a concurso”. “Significa que se nos rematan los bienes tangibles y los intangibles”, sostuvo.

El único bien tangible que tiene Rampla Junios es la sede que comprende cuatro padrones en el cascvo del Cerro, donde funciona el club social, y fue tazada por casi un millón de dólares. “Tras rematarse los bienes tangibles, se rematarán los intangibles: el escudo y la constitución como asociación civil. Es la defunción de la asociación civil”, indicó.

Fachada de la AUF. Foto: Archivo El País.

Rampla tiene dos acreedores que comprenden el 70% de la deuda y son el Banco de Previsión Social (BPS) y la AUF. “En la situación que está Rambla con el BPS están el 90 % de los clubes del fútbol uruguayo. Es difícil creer que el BPS no acepte un plan de pago frente a una deuda que es histórica y que nunca, hasta el día de hoy, se le ha planteado ningún plan de pago”, esgrimió.

Detalló que “el plan de pago debe ser creíble” y que el BPS y la AUF lo acepten. “Requiere que la directiva accione y desarrolle un plan de pago. No está pasando, los socios nos estamos organizando y reclamando para que ocurra. Es el motivo principal del movimiento”, comentó.

Club Social de Rampla Juniors. Foto: Estefanía Leal.

De no presentarlo antes del 22 de setiembre será la “muerte de la asociación civil, el llamado a concurso”. “Es el remate del escudo y ahí va a venir cualquier fulano a comprarlo, que para nosotros tiene nombre y apellido porque acá hay una sola entidad, empresa o sociedad que puede tener interés en adquirir la sede de Rampla y es la misma que está funcionando ahora ahí y es encabezada por el economista Eduardo Ache”, sostuvo.

El vocero de los socios picapiedras puntualizó que no hay problemas con la AUF, sino con “Ache e Ignacio Alonso” por la participación que tuvieron en la asamblea de socios de Rampla Juniors de noviembre del año pasado.

“En esa asamblea, Ache y Alonso abogaron a favor de la llegada de esta SAD prometiéndonos el oro y el moro, prometiéndonos que se iban a pagar todas las deudas, que íbamos a comprar jugadores a los clubes grandes, que íbamos a tener jugadores en la selección, que íbamos a jugar al Mundial de Clubes, que íbamos a ser un polo referencial en América Latina. Cuando llegó la SAD a Rampla, el club tenía un pasivo de 7.200.000 dólares. Hoy, un año después, Rampla está en la C con un pasivo de 7.900.000 dólares. Se incrementó la deuda, esta gente no sólo no pagó lo que prometió, nos endeudó aún más, nos hizo perder la categoría profesional por primera vez en nuestra historia y no presentó las categorías juveniles en la cual nosotros perdimos 180 jugadores. Nos han descapitalizado perjudicado de todas las maneras posibles”, declaró.

Con respecto a la participación del inversor Foster Gillett en esa SAD, Bethencourt esgrimió lo siguiente: “Desde un principio se dijo en esa asamblea, que se anunció en noviembre del 2025, que hasta el día de hoy se dice, se juzga y se afirma que el inversor principal es Foster Gillett. A los socios no nos consta de ninguna manera que Foster Gillett tenga ningún tipo de vínculo con la SAD. Su principal particularidad es que es anónima y no sabemos si Foster Gillett es integrante, si hablamos de la misma SAD en la que estaba en un principio cuando llegó con el empresario argentino (Guillermo) Tofoni”.