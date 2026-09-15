Hora y dónde ver Nacional vs. Progreso y el resto de partidos por la Copa AUF Uruguay de esta semana

Esta semana se van a jugar cuatro partidos por la Copa AUF Uruguay, que poco a poco se acerca al final de su fase de grupos y a la definición del cuadro final de eliminación directa. En esta oportunidad solo le toca jugar a uno de los equipos grandes: Nacional; mientras que Peñarol descansa mientras prepara su próximo partido por el Torneo Clausura (este sábado frente a Cerro).

La actividad comenzará este miércoles 16 de setiembre con dos encuentros programados para las 15:00 horas que definirán el grupo 5. Por un lado, Albion enfrentará a River Plate en el Parque Palermo; mientras que, en simultáneo, Progreso recibirá a Nacional en el Parque Saroldi.

El Pionero y el Bolso lideran con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate entre sí. Los sigue River Plate con tres unidades y cierra el Gaucho del Pantanoso sin puntos.

Daniel Carreño, DT de Nacional. Foto: Leo Mainé

El equipo de Daniel Carreño se prepara para volver a escena, aunque con un equipo alternativo respecto al que viene jugando fin de semana tras fin de semana por el campeonato. Luego del triunfo clásico, los tricolores no pudieron mantener el impulso y sufrieron dos empates agónicos consecutivos en los descuentos de sus últimos dos partidos por el Clausura, ante Juventud y Wanderers.

La Copa AUF Uruguay aparece así como una oportunidad para que algunos futbolistas que han tenido menos minutos puedan sumar rodaje, mientras el cuerpo técnico administra las cargas de un plantel que tiene como principal objetivo cambiar la pobre imagen que está dejando por el campeonato uruguayo.

La programación continuará este jueves 17 de setiembre con otros dos partidos que se juegan desde las 15:30 horas. Juventud se medirá ante Racing en el Parque Artigas de Las Piedras, mientras que Central Español enfrentará a Oriental de La Paz, completando los cuatro encuentros de Copa AUF Uruguay previstos para esta semana.

Con seis puntos, los palermitanos son líderes del grupo 4 y están clasificados a la siguiente fase. El segundo puesto lo definen Racing y Juventud en el partido entre sí; están empatados con tres unidades.