Luis Suárez se apronta para una nueva final con Inter Miami: duelo uruguayo y el estreno del nuevo entrenador

Este miércoles desde las 21:00 (hora de Uruguay) Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán en la final de la Campeones Cup: el certamen que enfrenta cara a cara al campeón de la temporada 2025 de la MLS de Estados Unidos con el campeón anual de la Liga MX de México. Si bien es de carácter amistoso, Luis Suárez aseguró que "lo afrontamos como una final".

"Uno está preparado para jugar esta clase de partidos como una final, no se piensa en otra cosa. Llevamos varios partidos sin victorias y el mejor escenario que se nos pone es el de una final y de acá hacia adelante con un nuevo entrenador que llega con mucho entusiasmo y se transmite, por eso estamos para ayudarlo", afirmó en conferencia de prensa.

Es que en el encuentro de este miércoles a jugarse en el estadio del Inter Miami, se dará el estreno absoluto de Cristian "Kily" González al frente de la institución. "Cuando uno recibe la noticia de un nuevo entrenador busca información, hablás con excompañeros y te hablan muy bien, de un grupo de trabajo muy profesional, muy emocional y transmitió eso en sus primeras palabras".

El partido no solo tendrá presencia uruguaya por el lado del Inter Miami gracias a Maximiliano Falcón y Luis Suárez, sino que además habrá un duelo celeste porque en la Máquina Cementera está Gabriel "Toro" Fernández que buscará su segundo gol en en este semestre.

Gabriel Fernández celebra el gol anotado en el triunfo de Cruz Azul ante Santos Laguna. Foto: @CruzAzul.

En materia de goleo, Luis Suárez pasa por un momento interesante ya que si bien suma dos encuentros sin marcar, hizo nueve tantos en los nueve partidos anteriores en el marco de la MLS.

El Pistolero también hizo referencia al crecimiento de la liga por "la calidad de jugadores que vienen". "(Llegan) en una edad en la que están a buen nivel por lo competitiva que está y porque dejamos buena imagen en el Mundial de Clubes y eso atrae", agregó.

A su vez, hizo una reflexión sobre críticas recibidas y cómo influyen en ellas las redes sociales: "Hoy en día hacen mucho daño, capaz que perdemos y dicen 'perdieron otra final', la ganamos y no vale. Lo mismo cuando hacés tres goles porque "es fácil", no hacés dos partidos y dicen 'es un desastre'. La crítica vende".

Por último, consultado sobre si se ilusiona con dirigir a Uruguay, remarcó: "A la selección jamás se le puede decir que no en ningún rol, pero la idea de ser entrenador no es mi camino. No es que no me gusta, sino que no me veo en ese desafío".