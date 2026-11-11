Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 9 al 15 de noviembre de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo del fútbol gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Martes 10 de noviembre:
Fabricio Sanguinetti (Internacional de Bogotá)
El delantero uruguayo aprovechó una de sus mejores virtudes y puso en ventaja a Internacional de Bogotá en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia ante América de Cali. Recostado como extremo, el rochense aprovechó un pase largo al vació y no paró de correr hasta llegar al área y definir al ángulo del arquero. Fue la apertura del marcador en solo cinco minutos, pero Inter sufrió una expulsión y América lo dio vuelta 2-1 a la espera de lo que ocurra el martes próximo en Cali.
¡SE ABRE EL MARCADOR EN LAS SEMIS DE #LACOPAxWIN! Fabricio Sanguinetti pone el 1-0 de @InterBogOficial ante América. ⚽🔥⚪🏆 pic.twitter.com/tbGCdDHWO3— Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026
- La selección uruguaya prepara el viaje a Argentina: de la buena noticia que dio Olivera a varios faltos de rodaje Fiermarín se perfila para ser el arquero de Uruguay ante Argentina en un escenario que conoce: "Es hermoso para jugar" ¿Dónde fueron a parar? Cayó la presencia de uruguayos en el fútbol de élite y ésta es la opinión de los agentes
¿Encontraste un error?