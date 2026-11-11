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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 9 al 15 de noviembre de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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10/11/2026, 23:43
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Fabrizio Sanguinetti jugando para Internacional de Bogotá.
Fabrizio Sanguinetti jugando para Internacional de Bogotá.
Foto: Inter de Bogotá

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo del fútbol gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 10 de noviembre:

Fabricio Sanguinetti (Internacional de Bogotá)

El delantero uruguayo aprovechó una de sus mejores virtudes y puso en ventaja a Internacional de Bogotá en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia ante América de Cali. Recostado como extremo, el rochense aprovechó un pase largo al vació y no paró de correr hasta llegar al área y definir al ángulo del arquero. Fue la apertura del marcador en solo cinco minutos, pero Inter sufrió una expulsión y América lo dio vuelta 2-1 a la espera de lo que ocurra el martes próximo en Cali.

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