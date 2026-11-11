Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 9 al 15 de noviembre de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo del fútbol gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 10 de noviembre:

Fabricio Sanguinetti (Internacional de Bogotá)

El delantero uruguayo aprovechó una de sus mejores virtudes y puso en ventaja a Internacional de Bogotá en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia ante América de Cali. Recostado como extremo, el rochense aprovechó un pase largo al vació y no paró de correr hasta llegar al área y definir al ángulo del arquero. Fue la apertura del marcador en solo cinco minutos, pero Inter sufrió una expulsión y América lo dio vuelta 2-1 a la espera de lo que ocurra el martes próximo en Cali.