La selección uruguaya prepara el viaje a Argentina: de la buena noticia que dio Olivera a varios faltos de rodaje

La selección uruguaya prepara el cierre del año en el que enfrentará el clásico del Río de la Plata ante Argentina y luego recibirá a República Dominicana en el Campus de Maldonado. Para esta ventana de noviembre, última fecha FIFA del año, Diego Forlán seleccionó a 28 futbolistas y ya tienen a todos entrenando a la orden en el Complejo Celeste.

Con la llegada de Cristopher Fiermarín, se completó la lista que había quedado casi completa la noche anterior, con el arribo de Darwin Núñez, siendo el único jugador que decidió no hablar con los medios, y Mathías Olivera, que le dio una buena noticia al entrenador.

El lateral izquierdo era uno de los jugadores por los que se estaba en alerta respecto a su estado físico, así como sucedió con Rodrigo Zalazar, Federico Valverde —que dijo no estar al 100% tras la molestia que sufrió en el derbi aunque luego hizo dos goles claves con Real Madrid— o Brian Rodríguez, que finalmente no convocado por lesión.

Olivera había salido a los 80’ del partido frente a Juventus el 1 de noviembre pero luego este fin de semana jugó y en su arribo al país aclaró: “De los últimos seis partidos jugué cuatro, salí contra la Juve porque pensé que me había jodido, pero acá estoy, traté de meterle para llegar”, declaró. También se refirió al hecho de que Forlán lo haya mantenido en la zaga, a lo que confesó: “No me sorprendió porque venía jugando ahí (con Bielsa), trato de ayudar desde dónde me toque”. De todas formas, según supo Ovación, hay un interés de que vuelva al lateral de la selección en un corto plazo.

A su vez, señaló que espera de Argentina “una selección fuerte, como siempre lo fue” pese a la ausencia de Messi, y destacó el volver a tener partidos en el país. “Venir y jugar acá con toda la gente, pese a que sé que no está esa cercanía que capaz había antes, es muy lindo”, expresó. Y añadió: “Nos toca un lindo partido afuera el viernes (20:00) y también el martes en Maldonado (20:30)”.

Hay otros jugadores que llegan con poco rodaje aunque por distintos motivos. En el caso de Rodrigo Bentancur, que estuvo un mes fuera ya que debió cumplir una sanción de tres partidos por una expulsión, regresó el sábado en los últimos 25’ de la caída de Tottenham ante el Leeds.

Rodrigo Bentancur en un entrenamiento de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Parecida fue la situación de Zalazar, que se lesionó el 19 de octubre jugando para Sporting y estuvo dos juegos afuera, pero la semana pasada jugó 20’ por Champions. Facundo Pellistri (Panathinaikos) es otro falto de fútbol, además de ser uno de los tres con menos minutos en la gira por Asia.

Conferencias de prensa y entrenamiento abierto

Diego Forlán en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay.

Mañana la jornada contará con conferencias de prensa del entrenador Diego Forlán dese las 14:30 y otros dos jugadores a partir de las 15:00. Luego, habrá 15 minutos de entrenamiento abierto a la prensa.

El jueves la delegación viajará a Buenos Aires y regresará directo a Montevideo una vez finalizado el clásico.

Liberación de jugadores

Si bien trascendió que Palmeiras (por Joaquín Piquerez) y Flamengo (Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz) pidieron tenerlos pos Argentina para la final de la Libertadores (28/11) y la definición del Brasileirao (ambos lideran la tabla), según consultó Ovación, AUF “aún no tiene decidido” si los liberará antes.

Antecedentes

El clásico del Río de la Plata registra un total de 196 partidos oficiales contabilizados por FIFA (con un balance general de 92 victorias para Argentina, 58 triunfos para Uruguay y 46 empates).

Este viernes 13 habrá una nueva edición, que tiene como último antecedente el cruce que protagonizaron el 21 de marzo del 2025 por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Aquella vez la albiceleste se impuso 1-0 en condición de visita por el gol de Thiago Almada. Por entonces el entrenador de la Celeste era Marcelo Bielsa.

Bajo su mando Uruguay se impuso 2-0 en La Bombonera el 16 de noviembre del 2023 en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias. Ronald Araujo y Darwin Núñez fueron los goleadores en aquella instancia después de una gran demostración de juego colectivo ante la selección de Lionel Scaloni, que por entonces era la vigente campeona del mundo.