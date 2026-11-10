Fiermarín se perfila para ser el arquero de Uruguay ante Argentina en un escenario que conoce: "Es hermoso para jugar"

Cristopher Fiermarín se sumó este martes a la selección uruguaya, que enfrentará a Argentina —13/11 en La Bombonera desde las 20:00— y luego a República Dominicana —17/11 en el Campus de Maldonado a las 20:30— en la última fecha FIFA del año. El arquero de Atlético Bucaramanga de Colombia es quien se perfila para ser el titular en el partido ante la albiceleste, ya que hoy en día es quien está mejor en la consideración de Diego Forlán.

"Siempre es una felicidad poder volver a la selección, después de los partidos pasados (con Japón, Corea e India), ahora que se vienen partidos muy lindos para jugar, ni más ni menos un clásico, así que obviamente estoy muy feliz por eso", comentó el golero de 28 años en diálogo con El Espectador Deportes este martes por la mañana, desde el Aeropuerto de Carrasco.

Fiermarín viene de un gran partido ante Corea del Sur (4-1) en la gira por Asia y con mayor rodaje que Santiago Mele en Independiente, por lo que se perfila para ser el titular el viernes 13 en La Bombonera. Sobre este tema, opinó: "La ilusión es la de siempre, obviamente que uno siempre quiere estar y obviamente que poder jugar sería lo mejor. Me siento mejor por la sensación del último partido, pero tranquilo, haciendo mi trabajo y esperando el momento".

Respecto a compartir el puesto con Ignacio De Arruabarrena y Sebastián Jaume, el arquero distinguió: "Con Nacho compartí en el Preolímpico Sub 23, lo conozco. Y a Jaume no lo he visto mucho en la realidad, pero mi mejor amigo que juega ahí con él y me comentó varias cositas buenas de él, así que bueno, me pone muy contento también que haya jugadores en el medio local".

El golero formado en Defensor Sporting también fue consultado sobre si le genera ansiedad jugar en el estadio de Boca, conocido como La Bombonera, un escenario que en su caso ya conoce tras haber defendido el arco de Defensa y Justicia. "No, porque la realidad es que yo había tenido la oportunidad de jugar con Defensa contra Boca. Obviamente es un estadio hermoso para jugar, pero no es lo mismo jugar con la selección, así que bueno, esperando el momento".

Miguel Merentiel y la definición ante Cristopher Fiermarín para el gol de Boca ante Defensa y Justicia. Foto: @bocajrs.

Cristopher visitó una única vez este estadio y se fue invicto ya que aquel 10 de febrero de 2024 el partido entre Defensa y Justicia y Boca terminó con un empate sin goles. En setiembre de 2023 se cruzaron pero en Varela y el uruguayo había estado en el banco de suplentes. Fue victoria para su equipo por 1-0.

Por último, se refirió a los aportes que le ha dado Diego Forlán como entrenador y apeló a la cercanía, algo que nombraron casi todos los futbolistas que llegaron al país para sumarse a los entrenamientos en el Complejo Celeste. "Diego, ya lo han dicho varios, es muy cercano al jugador, entonces yo creo que eso lo hace sentir cómodo. Obviamente que tiene su estilo de juego, es un técnico que le gusta la pelota, le gustó toda su vida la pelota, la carrera de él fue así. Yo creo que para nosotros esto no viene bien, así que vamos a ver ahora qué es lo que plantea para este partido".

Los 28 jugadores ya se encuentran en Uruguay, entre los que están los cuatro arqueros que ya se incorporaron a los entrenamientos: Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio De Arruabarrena (Arouca), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

La lista de convocados para Argentina y República Dominicana

Diego Forlán dirigiendo a la selección de Uruguay. JUNG YEON-JE/AFP fotos

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)