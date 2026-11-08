¿Dónde fueron a parar? Cayó la presencia de uruguayos en el fútbol de élite y ésta es la opinión de los agentes

En el lapso de una década, la representación de futbolistas uruguayos en Europa sufrió un desplome: pasó de contar con 70 profesionales repartidos por distintas ligas de ese continente a registrar únicamente 40 al inicio de la temporada 2026/27, con presencia en solo tres de las cinco grandes ligas. Se trata del tercer descenso consecutivo en la cantidad de embajadores de nuestro fútbol en Europa, pasando de 68 a 63, luego a 49 y finalmente a los 40 actuales en apenas cuatro años. Esta sangría es visible incluso en plazas históricamente receptoras como la LaLiga de España, que pasó de albergar a 18 uruguayos en la campaña 2021/22 a contar con apenas 10 en la presente temporada.

A raíz de esta merma, surgen las preguntas: ¿es falta de talento en las nuevas generaciones, se trata de una transformación radical en la dinámica del mercado global o un quiebre en la cadena formativa local? Cinco agentes de la industria analizaron las causas de esta bofetada de realidad: del fin de la “era Paco Casal” al reinado de la Big Data, las academias de África y la ley del mínimo esfuerzo.

¿Qué nos pasó? Boselli: la ansiedad por ser fenómenos

“La sociedad está cambiando mucho y la ansiedad hace que los chicos quieran ser fenómenos a los 18 años, entonces está costando muchísimo dar el paso más importante que existe en el fútbol, que es de los 18 y los 23, se rompe la cadena”. Perchman y el priorizar Europa

“Si fracasa alguno de los jóvenes uruguayos que está en Europa, va a tener disponible el mercado mexicano, árabe, brasileño o MLS, porque es un piso más abajo. Esa posibilidad de estar y de hacer dinero la van a tener, pero al revés es muy difícil”.

La billetera infalible de los mercados alternativos: un punto de coincidencia entre todos los especialistas es la pérdida de competitividad económica de los clubes de segundo orden en Europa frente a destinos emergentes o consolidados fuera del Viejo Continente.

Ligas que antes eran la puerta de entrada natural para el futbolista uruguayo hoy no pueden competir en salarios. Daniel Gutiérrez, líder de la agencia Scoutfutbol, grafica esta asimetría sin vueltas: “Mercados como Brasil, la MLS, México, Arabia o Qatar están económicamente mucho más fuertes que los equipos de segundo orden de Europa... Hoy hay equipos de Uruguay, como Torque o Boston, que pagan más que algunos equipos de Primera de Portugal”.

Según él, ante este panorama, los clubes y los propios futbolistas terminan priorizando ofertas económicamente superiores en mercados americanos o asiáticos. De todas maneras, Portugal hoy cuenta, junto a España, con la mayor cantidad de uruguayos, 10.

Nicolás Perchman (Urufutbol), por su parte, resalta que “hoy el dinero está en otros mercados y las ofertas generalmente son más altas” pero que desde su empresa intentan priorizar Europa, por eso incluso han movilizando a jugadores como Seba Cáceres de México a España. A la oferta económica le suma la ausencia de trabas burocráticas determinantes: “Generalmente en estos países no se necesita pasaporte como en Europa, una limitante que siempre estuvo”.

Gonzalo Mattos, dueño de FMG Uruguay, remarca el atractivo de la MLS, un destino que antes no figuraba en el radar de los jóvenes y que hoy seduce por su profesionalismo: “Es un mercado muy claro en sus procedimientos, pagan en fecha y buenos salarios”, algo que, enfatiza, se suma al histórico poder de atracción de México y al crecimiento económico de Brasil para los uruguayos.

Otro mercado en crecimiento es el de Qatar y allí aparece la controversia del “trampolín” estratégico. A la hora de evaluar el destino de los futbolistas, surge una clara discrepancia conceptual entre la prioridad del prestigio europeo y el salto a ligas exóticas.

Fabricio Díaz defendiendo la camiseta de Al Gharafa. Foto: @f.diaz29.

Mientras Gutiérrez señala que la mayoría de los futbolistas actuales priorizan el beneficio económico inmediato por sobre el estatus europeo, ya que “son muy pocos los que te dicen ‘gano un 60% menos pero voy a Europa’; el jugador no lo duda y se va a Brasil”, Pablo Boselli (GBG) defiende una visión distinta: utilizar destinos como Qatar como un escalón formativo y trampolín estratégico hacia la élite europea.

Boselli afirma de forma contundente que “es 100 veces mejor ir a Qatar que quedarte en Uruguay”, y sostiene su postura en la estructura moderna del fútbol global, donde los principales grupos económicos (propietarios del Manchester City o PSG) poseen clubes satélites en todo el mundo (Girona, Bahía, Torque, Braga).

Según dice, Qatar ofrece alta competencia, salarios que multiplican 10 o 20 veces los de Uruguay y un entorno ideal para terminar la etapa de desarrollo acumulando minutos de calidad. Por ejemplo, Fabricio Díaz, afianzado en Qatar con 100 partidos como titular, mientras otros jóvenes que emigraron directamente a Europa o Brasil no juegan o desaparecieron del radar. “A los chicos les está costando dar el paso más importante que existe en el fútbol, que va de los 18 a los 23 años,. Ahí se rompe la cadena; hay un retroceso en las divisiones formativas de la selección. Antes se iban a los 20 años y hoy a los 22, una edad que los clubes europeos ya no buscan, pues prefieren fichar a los 20”.

A estas complejidades se suma el choque entre las urgencias financieras de los clubes uruguayos y la nueva postura compradora en Europa. Pablo Rivero, representante de Sport Business, explica que la traba no es solo de talento, sino de estructura de negocio: “Un factor es la necesidad económica del club uruguayo de vender. Hoy el mercado europeo no está comprando directamente sino que intentan hacer préstamos, en muchos casos sin cargo y con opciones de compra a veces obligadas”, sostiene.

Estadio del Borussia Dortmund durante el partido entre el local y Betis por Champions League. Foto: AFP

Adaptación y falta de procesos en formativas:

“Hay muchos jóvenes capacitados para estar en Europa, pero necesitan un período de adaptación de seis meses a un año que no pueden saltearse, y si el equipo que lo recibe hizo una inversión económica importante comprando la ficha, no tiene la paciencia para esperar el proceso”, dice Rivero, y señala una transformación pedagógica en las canteras: “Antes los DT se dedicaban netamente a la captación y a formar. Hoy en general los de juveniles no son formadores, inician su propia carrera utilizando al jugador como su herramienta y llegar a Primera. Se perdió la figura del formador”.

Big Data, fin de los intermediarios tradicionales e irrupción africana

Otras de las causas que destacan los representantes son el Big Data, el fin de los intermediarios tradicionales y la irrupción africana.La competencia internacional para el jugador uruguayo nunca fue tan feroz ni tan global. La época en la que las redes personales y los lazos directos garantizaban el desembarco masivo de uruguayos en Europa ha quedado en el pasado.

Daniel Gutiérrez alude directamente al fin del modelo tradicional encarnado en su momento por Paco Casal: “El vínculo agente con el directivo europeo en la época de Paco ya no existe más. Aparecieron los departamentos de scouting, de análisis de datos y multinacionales en Europa que manejan 1.000 o 1.500 jugadores. Copan el mercado y ya no vienen a buscar específicamente a Uruguay”.

Esta digitalización es respaldada por Nicolás Perchman, quien advierte que “antes con menos tecnología era más difícil seleccionar. Hoy los clubes están a un clic de ver jugadores uruguayos, pero también africanos, asiáticos o de Centroamérica. La competencia es mucho más grande y buscan realmente al mejor”.

Dentro de esa competencia global, el mercado africano emerge como el gran rival del futbolista uruguayo. Gutiérrez, Mattos y Rivero coinciden en que las academias en África han profesionalizado la captación temprana, vendiendo futbolistas a bajo costo mediante convenios de copropiedad de ficha donde los clubes europeos no arriesgan capital inicial. “Tienen jugadores genéticamente muy buenos, rápidos, potentes y con altura. Cuando acá aparece un futbolista más o menos bueno te piden 10 millones de dólares, y en Europa ya no están dispuestos a pagar eso”, argumenta Gutiérrez.

Francisco "Paco" Casal en la reunión entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Natalia Rovira.

No basta con ser futbolista: deportista de elite

El punto de mayor consenso entre cuatro de los especialistas apunta hacia adentro: las deficiencias estructurales en la formación del futbolista local y la falta de preparación para sostener las exigencias del fútbol moderno. Pablo Boselli sitúa el problema en el colapso del proceso entre las divisiones formativas: “Lo importante es focalizar en la cadena. Cuando pasan los 18 años la cadena se rompe por la confusión de las familias, que toman el atajo mareadas por los representantes que le dan dinero o regalan cosas y por un mal proceso de selecciones”.

Boselli subraya que históricamente el 80% de las transferencias juveniles a Europa se concretaban gracias a la vitrina de la selección juvenil. La interrupción por la pandemia sumada a los recientes reveses deportivos postergó la maduración de los chicos, que ahora salen al mercado con 21 o 22 años, una edad con la que los clubes europeos prefieren no arriesgar.

En este mismo sentido, el estándar físico y conceptual requerido en Europa cambió: Mattos lo resume así: “El fútbol se ha transformado en un deporte olímpico. Ya no se busca tanto ese uruguayo de antes que trancaba con la cabeza, sino tener todos los condimentos”.

Gutiérrez profundiza esta idea remarcando la distancia cultural y atlética: en Europa la formación contempla nutrición, lectura de juego e intensidad desde la infancia. Emigrar a los 18 años suele ser tarde si no se cuenta con esa base integral. “El uruguayo generalmente tiene la idiosincrasia de ser futbolista, pero hoy tenés que ser un deportista de élite. Los que no lo hacen, por más que jueguen bien, ni pican en las grandes ligas”, concluye.