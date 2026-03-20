Baldi presentó su libro y a la nueva heroína del fútbol femenino: "Ojalá se empiece a llenar de Alfonsinas"

La heroína del fútbol femenino tiene nombre y apellido y se llama Alfonsina Mederos. A Daniel Baldi, autor de “Mi Mundial”, entre otros, le propusieron escribir su primera novela con un una niña como protagonista. El desafío lo interpeló y el resultado es “Me llamo Alfonsina, soy futbolista”, un relato con voz propia de una niña que sueña con ser futbolista y lo logra, pero teniendo que derribar barreras y estereotipos, aún en el punto más alto de su carrera. Alfonsina se inspira en su padre, un exfutbolista profesional y su camino va desde las canchas de baby fútbol, Rampla Juniors y Nacional, hasta jugar por Uruguay y brillar en Europa con un sueño más grande que sus miedos.

“Me di cuenta de que tenía una historia maravillosa para contar. Lamentablemente maravillosa, por todo el sufrimiento y la lucha que hay detrás”, le dijo a Ovación el autor, que ayer presentó su nuevo libro en Magnolio Sala con un buen marco de público. “El libro es de ellas también”, valoró Baldi en la presentación, dirigiéndose a un grupo de mujeres influyentes que conoció en el proceso de la novela y que ayer fueron speakers.

SOBRE EL AUTOR Un desafío para Daniel Baldi Escribió más de diez libros dedicados al fútbol, pero sus personajes siempre fueron varones. “Me llamo Alfonsina, soy futbolista”, lo puso a prueba. “Uno cree que sabe del fútbol femenino, hasta que empieza a saber”, dijo el autor que fue futbolista profesional y jugó, además de en Uruguay, en las ligas de Argentina, Venezuela, México e Italia.

“Alexandra Gómez me escribe sin saber que yo estaba con esta historia. Me dice: ‘Yo vivo en Ámsterdam, soy abogada, trabajo para FIFPRO y estoy en el área del fútbol femenino’. Me guió mucho. Viajé y la conocí a ella y al Ajax. Uno de los directivos del club (Daan Germans) vino para describir su filosofía del fútbol femenino. Tomaron un avión y están acá. Todavía estoy shockeado con ese gesto”, dijo el autor que supo volcar sus experiencias en la trama porque Alfonsina enfrenta desde brechas salariales y condiciones laborales a un embarazo en su mejor momento deportivo. También fueron speakers: Graciela Robollo, Muma Sebasti, Ana Ortíz, Florencia Chirico, Alex Avellanet y Verónica Ttute con la moderación de la periodistas Carolina Anastasiadis.

Según Daniel Baldi, su nuevo libro es para leer en familia y, como la protagonista de su historia, comparte un deseo: “Ojalá se empiece a llenar de Alfonsinas”, manifestó el autor.