La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que realizará cortes, desvíos y cambios en las paradas de ómnibus debido a la marcha del 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo al organismo, se cortará la avenida 18 de Julio, entre Barrios Amorín y Andes, y habrá desvíos del transporte metropolitano desde las 16:00 de este miércoles 25 de noviembre. Retomando el normal flujo a las 23:00 de esta jornada.

Cuándo se realizará la marcha

Agrupaciones feministas en otro 25N, reclamando por los derechos de las mujeres y una mayor intervención del Estado con el propósito de concientizar contra manifestaciones machistas. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País

La concentración será a partir de las 18:00 en la Plaza Independencia y una hora después, a las 19:00, comenzará la marcha que irá hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Desvíos en el transporte

Así cambia el recorrido de los ómnibus en la tarde de este miércoles 25 de noviembre:

Líneas al centro hacia Plaza España Minas, Av. Uruguay – Florida – Plaza Independencia.

Líneas al centro 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó//Barrios Amorín, Colonia, Florida, Av. 18 de Julio.

Líneas hacia afuera: Buenos Aires, Liniers, San José, Aquiles Lanza – Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente/Tacuarembó, Av. 18 de julio.

Líneas por San José: San José, Barrios Amorín, Constituyente a ruta.

Líneas por Ejido 149, 522: Ejido, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Colonia, Ejido a ruta.

Líneas por Yaguarón 149, 522: Yaguarón, Mercedes, Vázquez, Martínez Trueba, Soriano, Aquiles Lanza.

Líneas por Paraguay 427, 538: Barrios Amorin, Colonia, Rondeau a su ruta.

Líneas por Río Negro 427, 538, 582: Libertador, Mercedes, Vázquez a su ruta.

En tanto, también habrá paradas suspendidas:



18 de Julio desde Barrios Amorín a Andes.

Río Negro y 18 de Julio.

Paraguay y 18 de Julio.

Yaguarón y Mercedes.

Ejido y Colonia.

Y paradas provisorias:

