El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, miércoles 25 de noviembre de 2026, el clima en Uruguay tendrá condiciones mayormente estables, con cielo entre claro y nuboso según la región; el rango térmico nacional irá de 11°C a 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo algo nuboso y nuboso, acompañada por vientos variables que rotarán al sureste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con viento del sector este de 10 a 30 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 30°C.

Para el noreste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, mientras los vientos soplarán variables y luego del sureste, con intensidades de 10 a 30 km/h. En la tarde y noche persistirá una situación similar, con viento del sector este entre 10 y 30 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 29°C.

Cielo, nubes, cielo claro. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el suroeste, la mañana presentará cielo claro y algo nuboso, con viento del sureste de 20 a 40 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y posterior disminución a variables de 5 a 15 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con vientos variables de 5 a 15 km/h que se afirmarán del sureste entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 60 km/h en zonas costeras, con mínima de 14°C y máxima de 29°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo claro y algo nuboso, junto a vientos del sureste de 20 a 40 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y una posterior baja a variables de 5 a 15 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con viento variable de 5 a 15 km/h que se afirmará del sureste entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 12°C y máxima de 28°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con viento del sureste de 20 a 40 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y una disminución posterior a variables de 5 a 15 km/h. En la tarde y noche seguirán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con vientos variables de 5 a 15 km/h que se afirmarán del sector sur entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 11°C y máxima de 28°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, vientos del sureste de 20 a 40 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y posterior amainamiento a variables de 5 a 15 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo claro a algo nuboso, con viento variable de 5 a 15 km/h que se afirmará del sureste entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 24°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana mostrará cielo claro y algo nuboso, con vientos del sureste de 20 a 40 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y posterior disminución a variables de 5 a 15 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con viento variable de 5 a 15 km/h que se afirmará del sureste entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 13°C y máxima de 26°C.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.