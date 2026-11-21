El pronóstico para el domingo 22 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de domingo 22 de noviembre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo el tiempo en Uruguay tendrá condiciones variables, con nubosidad, lluvias en algunas zonas y mejoras parciales hacia la tarde o la noche; el rango térmico nacional irá de 13°C a 29°C.
En el noroeste, el pronóstico del tiempo indica una mañana cubierta con tendencia a nubosa, acompañada de neblinas y probables tormentas aisladas; los vientos soplarán del sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con viento del sur al este de 10-30 km/h, mínima de 15°C y máxima de 29°C.
Para el noreste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas; el viento irá del este al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche habrá disminución de nubosidad, persistirán neblinas y podrán registrarse nuevas precipitaciones, con viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h, mínima de 14°C y máxima de 27°C.
En el suroeste, la jornada comenzará con cielo cubierto a nuboso, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas; los vientos serán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y el viento rotará del suroeste al noreste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, mínima de 14°C y máxima de 28°C.
En el centro-sur, el domingo comenzará cubierto a nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones; el viento soplará del este al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables precipitaciones, mientras que los vientos irán del suroeste al este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, mínima de 13°C y máxima de 27°C.
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas; los vientos serán del este al suroeste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Más tarde, se prevé una disminución de la nubosidad, aunque continuarán las neblinas y los bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas; el viento será del sur a 10-30 km/h y luego variable de 0-10 km/h, mínima de 13°C y máxima de 27°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y probables precipitaciones; los vientos soplarán del noreste al suroeste a 10-30 km/h. En la tarde y la noche habrá disminución de la nubosidad, aunque con neblinas y probables precipitaciones, mientras que el viento rotará del suroeste al noreste a 10-30 km/h, mínima de 16°C y máxima de 21°C.
Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo y el área metropolitana
Para Montevideo y área metropolitana, el domingo comenzará cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; los vientos serán variables al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con viento del suroeste al noreste a 10-30 km/h, mínima de 15°C y máxima de 24°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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