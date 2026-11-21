El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo el tiempo en Uruguay tendrá condiciones variables, con nubosidad, lluvias en algunas zonas y mejoras parciales hacia la tarde o la noche; el rango térmico nacional irá de 13°C a 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del tiempo indica una mañana cubierta con tendencia a nubosa, acompañada de neblinas y probables tormentas aisladas; los vientos soplarán del sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con viento del sur al este de 10-30 km/h, mínima de 15°C y máxima de 29°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas; el viento irá del este al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche habrá disminución de nubosidad, persistirán neblinas y podrán registrarse nuevas precipitaciones, con viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h, mínima de 14°C y máxima de 27°C.

Una persona camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo cubierto a nuboso, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas; los vientos serán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y el viento rotará del suroeste al noreste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, mínima de 14°C y máxima de 28°C.

En el centro-sur, el domingo comenzará cubierto a nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones; el viento soplará del este al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables precipitaciones, mientras que los vientos irán del suroeste al este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, mínima de 13°C y máxima de 27°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas; los vientos serán del este al suroeste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Más tarde, se prevé una disminución de la nubosidad, aunque continuarán las neblinas y los bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas; el viento será del sur a 10-30 km/h y luego variable de 0-10 km/h, mínima de 13°C y máxima de 27°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y probables precipitaciones; los vientos soplarán del noreste al suroeste a 10-30 km/h. En la tarde y la noche habrá disminución de la nubosidad, aunque con neblinas y probables precipitaciones, mientras que el viento rotará del suroeste al noreste a 10-30 km/h, mínima de 16°C y máxima de 21°C.

Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

Para Montevideo y área metropolitana, el domingo comenzará cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; los vientos serán variables al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con viento del suroeste al noreste a 10-30 km/h, mínima de 15°C y máxima de 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.