El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 23 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá condiciones variables según la región, con un rango térmico nacional que irá de 12°C a 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con neblinas, mientras que los vientos soplarán del sector este a 10-20 km/h. Para la tarde/noche, el cielo se presentará nuboso y podrán registrarse tormentas aisladas, con viento del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas estarán entre 15°C y 30°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del sector este de 10-20 km/h. En la tarde/noche, la nubosidad aumentará y podrán darse tormentas aisladas, con viento del sector este de 10-30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 13°C y 29°C.

En el suroeste, la mañana comenzará con cielo claro a algo nuboso, luego nuboso, con neblinas y vientos del noreste al noroeste de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas, mientras que el viento será del sector oeste de 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 29°C.

En el centro-sur, el reporte marca una mañana clara y algo nubosa, con neblinas, viento del noreste al noroeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas, acompañado por vientos del sector oeste de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas estarán entre 12°C y 28°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, además de vientos variables de 0-10 km/h que rotarán al noroeste a 10-30 km/h. En la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y neblinas, mientras que el viento soplará del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas se moverán entre 12°C y 28°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y viento del sector norte a 10-30 km/h. En la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, y los vientos continuarán del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas estarán entre 16°C y 23°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con neblinas, vientos del noreste al noroeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y el viento será del sector oeste de 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 14°C a 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.