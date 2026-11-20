El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 21 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá condiciones inestables en varias zonas, con una mínima nacional de 14°C y una máxima de 31°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa, con períodos de menor nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, acompañada por viento del sureste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche aumentará la nubosidad hasta quedar cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento seguirá del sureste de 10 a 30 km/h y podrá registrar rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de 16°C de mínima y 31°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con períodos de algo nuboso y nieblas y neblinas, junto con viento del sector sur de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con neblinas y probable formación de tormentas aisladas; el viento rotará del suroeste al sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas serán de 15°C de mínima y 30°C de máxima.

Nubes de tormenta en el cielo en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el suroeste, la mañana estará nubosa, con nieblas y neblinas, y viento del sector este al oeste de 10 a 20 km/h, además de períodos de variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde/noche se anuncia cielo nuboso a cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, con viento del suroeste al este de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 28°C de máxima.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, con probables precipitaciones y viento del sector este al suroeste de 10 a 30 km/h, acompañado por períodos de variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde/noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento irá del suroeste al este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 27°C de máxima.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Éste y área metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento soplará del sector este al suroeste de 10 a 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará del suroeste al este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 29°C de máxima.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con viento del noreste al suroeste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo quedará nuboso a cubierto, sin fenómenos adicionales señalados, y el viento cambiará del suroeste al noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de 17°C de mínima y 21°C de máxima.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana será nubosa, con neblinas y bancos de niebla, acompañada por viento del este al suroeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, sin otros fenómenos consignados, con viento del suroeste al noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de 15°C de mínima y 24°C de máxima.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.