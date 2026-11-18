El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 19 de noviembre de 2026, el clima en Uruguay tendrá condiciones variables según la zona, con una mínima nacional de 13°C y una máxima que alcanzará los 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana clara a algo nubosa, con presencia de neblinas y vientos del sector sur de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de tormentas aisladas, con vientos variables de 0 a 10 km/h que rotarán al sector este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 16°C de mínima a 30°C de máxima.

Para el noreste, la mañana se presentará entre algo nubosa y nubosa, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas y aisladas; los vientos soplarán del sector sur de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables precipitaciones aisladas, mientras el viento pasará de variable de 0 a 10 km/h al sector este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 15°C de mínima a 29°C de máxima.

Nubes de tormenta en el cielo en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas y aisladas; los vientos serán del sector oeste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con vientos del suroeste al sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 15°C de mínima a 28°C de máxima.

En el centro-sur, la mañana comenzará clara a algo nubosa, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas y aisladas; los vientos llegarán del sector oeste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y probables precipitaciones escasas y aisladas, con vientos del suroeste al sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 14°C de mínima a 27°C de máxima.

Cielo semi cubierto con nubes oscuras y luz solar filtrada.

Foto: Ignacio Sánchez.



Este y área metropolitana

En el este, el tiempo durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones y tormentas; los vientos serán del sector oeste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones y tormentas, acompañado por vientos del suroeste al sector este de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 13°C de mínima a 28°C de máxima.

En Punta del Este, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y probables precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del sector oeste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo estará algo nuboso, con probables precipitaciones escasas y aisladas, y los vientos rotarán del suroeste al sector este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 17°C de mínima a 20°C de máxima.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con neblinas y vientos del suroeste de 10 a 30 km/h, además de rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con vientos del suroeste al sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 17°C de mínima a 24°C de máxima.

Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.