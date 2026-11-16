El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 17 de noviembre de 2026 estará marcado por inestabilidad en buena parte de Uruguay, con un rango térmico nacional que irá de 17°C a 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos soplarán del noreste al sector oeste entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, nuevas neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas, con vientos del suroeste al sector este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 19°C a 30°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañados por precipitaciones y tormentas aisladas; el viento irá del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h. En la tarde y la noche, las condiciones seguirán inestables, con cielo cubierto a nuboso, períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que los vientos rotarán del noroeste al suroeste de 10 a 20 km/h y luego a variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 17°C a 28°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos irán del noreste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 20 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde y la noche, el cielo se presentará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones y tormentas, con vientos del sector sur al sector norte de 10 a 20 km/h y luego variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 18°C a 28°C.

En el centro-sur, el martes comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del noreste de 20 a 40 km/h, rotando al sector oeste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 20 km/h. Para la tarde y la noche, el panorama seguirá con cielo cubierto a nuboso y períodos de algo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, vientos del suroeste de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y luego variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 17°C a 26°C.

Nubes de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del noreste entre 20 y 40 km/h y luego del sector norte de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, y vientos del sector oeste de 10 a 20 km/h con un período de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 17°C a 27°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que los vientos serán del noreste y norte de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará cubierto a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, probables precipitaciones y tormentas, y vientos del sector oeste de 10 a 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 19°C a 22°C.

En Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos del sector norte de 10 a 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el cielo estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas, vientos del sector oeste de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y un período de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 18°C a 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.