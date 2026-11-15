El pronóstico para el lunes 16 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 16 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con fenómenos aislados en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 16°C a 32°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y vientos del este y noreste de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento soplará del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 32°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, acompañadas por vientos del este y noreste de 20-30 km/h. En la tarde/noche continuará la abundante nubosidad, también con precipitaciones escasas y aisladas, y el viento seguirá del este y noreste de 20-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 30°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con neblinas y vientos del este y noreste de 10-30 km/h. Para la tarde/noche persistirá la nubosidad, con neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras los vientos serán del sector este de 20-30 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 30°C.

En el centro-sur, el lunes comenzará con cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones aisladas y vientos del noreste y este de 20-30 km/h. Durante la tarde/noche se mantendrán condiciones nubosas a cubiertas, con probables precipitaciones escasas y vientos del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 27°C.

Cielo nuboso sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas y aisladas, vientos del noreste y este de 20-30 km/h y rachas de 40 km/h. Hacia la tarde/noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, y vientos del noreste de 20-40 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 27°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, mientras los vientos soplarán del noreste de 20-30 km/h. Para la tarde/noche continuará la nubosidad, con probables precipitaciones escasas y vientos del noreste de 20-40 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 22°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con vientos del noreste y este de 20-30 km/h. En la tarde/noche persistirán las condiciones nubosas y cubiertas, con probables precipitaciones escasas y vientos del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.