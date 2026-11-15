Feriado no laborable del 16 de noviembre: quiénes podrán descansar en Uruguay este lunes

Un grupo de trabajadores en Uruguay no tendrá actividad este lunes 16 de noviembre de 2026 porque se celebrará un feriado no laborable para un sector específico. Se trata del Día del trabajador de la Piscicultura.

Este asueto quedó establecido por la normativa publicada en 2018 por el Poder Ejecutivo.

Quiénes descansan por el feriado del 16 de noviembre

De acuerdo con la legislación vigente, este feriado incluye al subgrupo 04 “Granjas y Criaderos Marítimos" del grupo 03 "Industria Pesquera" correspondiente al Consejo de Salarios.

"Declarase el día 16 de noviembre de cada año como 'Día del Piscicultor', estipulándose que el mismo será considerado a todos los efectos como feriado no laborable pago", indica la norma.

Industria pesquera en Uruguay.

Cómo cobran ese día los trabajadores de este sector

Para los trabajadores comprendidos bajo este feriado, una de las preguntas más comunes es cómo se remunera por no trabajar.

Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

En cuanto a las horas extra, estas se remuneran con un recargo del 150 % del valor hora correspondiente a los días laborales, tal como lo indica el decreto N° 550/989.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Feriados especiales de noviembre 2026 en Uruguay

El miércoles 25 de noviembre de 2026 se conmemorará el Día del Taximetrista. La fecha, fijada en la cuarta ronda de 2010 para los choferes de taxi de Montevideo, mantiene el mismo régimen que un feriado no laborable, por lo que se le abonará el mismo valor que se paga por el resto de los feriados comprendidos en esa categoría, según lo establecido por el MTSS.

El cronograma del penúltimo mes del año concluirá el sábado 28 de noviembre de 2026 con el Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias. De acuerdo con lo establecido en la cuarta ronda del Consejo de Salarios del año 2010 dentro del grupo 19, detallado como "Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos en otros grupos", el MTSS indica que para el personal de propiedad horizontal en áreas balnearias este día tendrá carácter de feriado laborable pago.