Giro drástico en el pronóstico del tiempo para Uruguay: se despide el calor intenso y llegan las lluvias

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Montevideo y en Uruguay en general contiene un variado escenario: desde el calor que azotará entre jueves y viernes a las lluvias y tormentas que se prevén durante la madrugada y mañana del sábado, lo que traerá consigo un descenso de temperatura.

Calor por encima de la media y el anticipo del cambio atmosférico

El meteorólogo Mario Bidegain dijo en diálogo con El País que habrá "algunas lluvias entre viernes y sábado pero nada importante, nada significativo". Los pasajes de tormentas se prevén únicamente para la mañana del sábado, y los máximos acumulados de precipitación se prevén "por debajo de los cinco milímetros".

"Es un pasaje rápido, no hay demasiada complicación con la tormenta. Pero eso provoca un cambio en la masa de aire y un descenso de temperatura. Las máximas van a pasar de 28° o 30° el viernes a 24° para sábado y domingo", dijo y explicó que las temperaturas previstas para el fin de semana son las normales para la época, mientras que las anunciadas para este jueves y viernes están varios grados por encima.

En su cuenta de X, Bidegain compartió un mapa de Uruguay con el pronóstico del modelo COSM07 del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil. Este muestra lluvias de 40 a 100 milímetros en el norte y noroeste y de entre 20 y 40 en las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico de aquí hasta el próximo jueves. Sin embargo, estos acumulados no refieren al evento de lluvias previsto para este viernes y sábado sino fundamentalmente a otro evento pronosticado para el martes de la semana que viene, probablemente más intenso.

#Lluvia acumulada (mm) prevista por COSMO7 (@inmet_) de JUE12 a MIE18 nov. Se esperan montos de 80-150 mm al N Santa Fe y Chaco (#Argentina) y sobre R.O. #Paraguay. Sobre Misiones (ARG) y NO de #Uruguay de 40-100 mm. Costa uruguaya del Rio Plata y O. Atlántico de 20-40 mm. pic.twitter.com/UQbjVEFsw6 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 12, 2026

Luego, a partir del viernes 20 de noviembre aparece un tercer período de lluvias, pero en este caso "más o menos continuas por varios días" y con "bastante agua", explicó el especialista

El pronóstico detallado de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un panorama muy similar: este jueves se prevén 15° de mínima y 28° de máxima, con períodos de sol y de nubosidad. El viernes habrá entre 16° y 28°, con cielo nuboso hacia la tarde y noche. El sábado estará de nuboso a cubierto con probables precipitaciones y tormentas fundamentalmente en la mañana. La mínima será de 18° y la máxima de 27°, pero el viento rotará y pasará del noreste al sector sur.

La caída de temperatura, según Inumet, se notará el domingo, cuando se esperan 16° de mínima y 23° de máxima. Para ese día hay nula probabilidad de precipitaciones.