El pronóstico para el jueves 12 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 12 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay presentará nubosidad variable, presencia de humedad en varias zonas y algunos episodios de inestabilidad. A nivel nacional, las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 31°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad con intervalos cubiertos y nuevas precipitaciones aisladas; el viento soplará del este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h por la mañana, y del este y sureste a 10-30 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h, hacia el cierre del día. Las temperaturas irán de 17°C a 31°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso, con intervalos cubiertos y neblinas, además de precipitaciones aisladas; los vientos serán del este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h en la mañana, y del este a 10-30 km/h en la segunda mitad del día, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 15°C a 30°C.

En el suroeste, la mañana comenzará con cielo algo nuboso y períodos de nuboso, acompañado por neblinas y bancos de niebla. Para la tarde y la noche, el panorama pasará a nuboso con períodos de cubierto; el viento será del este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h en la primera parte del día, y luego del este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 16°C a 31°C.

Cielo nublado en una zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, el reporte marca una mañana con cielo algo nuboso, períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche predominará la nubosidad, aunque con períodos de cielo algo nuboso; los vientos soplarán del este a 10-20 km/h durante la mañana y del este a 10-30 km/h en la segunda mitad del día, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 13°C a 30°C.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de nuboso, además de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla; el viento será del este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h al comienzo de la jornada, y luego del este y sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 14°C a 28°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso; el viento irá del norte al sureste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h durante la mañana, y del este a 10-30 km/h más tarde, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 22°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. En la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso; los vientos soplarán del norte al sureste a 10-20 km/h en la mañana y del este a 10-30 km/h hacia la tarde y la noche, con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 27°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.