La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La propuesta contó con 48 votos afirmativos y 48 negativos. Votaron afirmativamente los Partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente e Identidad Soberana.

De momento, está previsto que el llamado a sala sea el próximo martes 24 de noviembre a las 10:00 horas.

Según explicó en la sesión la secretaria redactora de la cámara baja, la interpelación responde a "todos los actos de público conocimiento referidos al caso de público conocimiento de mala praxis de una anestesista (Inés Miralles) que derivó en el fallecimiento de una paciente (la pediatra Soledad Barrera)".

Además, también se cuestionará la reducción de la sanción dispuesta por Lustemberg y "las consecuencias de todos el proceso".

El miembro interpelante será el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, quien en reiteradas oportunidades ha criticado la gestión de Lustemberg.

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.

La polémica por la rebaja de la sanción a Miralles

Fue en octubre de 2025 cuando la ministra resolvió bajar la inhabilitación de la anestesista de cinco a tres años, yendo así a contracorriente de una decisión que había sido tomada por la Comisión Honoraria de Salud Pública.

La determinación de la ministra generó un revuelo político e, incluso, llevó a la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión.

También generó que la madre de la pediatra, Rosario Barrera, presentara en julio de 2026 un recurso de revocación ante el Ministerio de Salud Pública.

Inés Miralles, la anestesista condenada por malapraxis Foto: X/Informativo Carve

Barrera murió en octubre de 2023, a sus 41 años, después de estar durante meses en coma.

Luego de que se conociera la revisión de la sanción -que volvió a aumentar a cinco años tras una resolución de Presidencia- la ministra aclaró que la nueva decisión se tomó "en conjunto" con Orsi —el documento tiene la firma de ambos— a partir del recurso de revocación con los "hechos que surgieron después de la primera resolución".

También aseguró: “Quiero destacar que no ha habido ningún perjuicio porque la anestesista Miralles no ha estado ejerciendo".

La oposición, en tanto, pidió de inmediato la renuncia de Lustembeg.

Caso. La pediatra Soledad Barrera falleció a los 41 años después de estar meses en coma producto de mala praxis en una operación de vesícula. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Para Casaretto, la "ministra falta a la verdad". Y añadió: "Olvida el sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto de su accionar; olvida el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir; y olvida la renuncia de once prestigiosos médicos y académicos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública".

El diputado blanco, además, señaló que "liderar la máxima autoridad sanitaria exige humanidad, seriedad, profesionalismo, transparencia, ética pública". Y que, por ese motivo, el Partido Nacional exigía "el restablecimiento imprescindible de las garantías y confianza en el sistema sanitario".