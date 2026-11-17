El pronóstico para el miércoles 18 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con pasajes a nuboso, neblinas y bancos de niebla.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana miércoles 18 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá nubosidad variable, humedad en varias zonas y probabilidad de inestabilidad en distintos puntos del país, con temperaturas que a nivel nacional irán desde una mínima de 15°C hasta una máxima de 30°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones aisladas; los vientos soplarán del este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad variable, con bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas, mientras el viento pasará de variable de 0-10 km/h al sector sur de 10-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 30°C.
Para el noreste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de nieblas y neblinas, y vientos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche habrá períodos de cielo cubierto dentro de un panorama algo nuboso y nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas; el viento irá de variable de 0-10 km/h al sector sur de 10-30 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 29°C.
En el suroeste, la mañana comenzará clara y algo nubosa, con aumento a nuboso, además de neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del sector norte al sector oeste a 10-30 km/h. Durante la tarde/noche predominará el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y probable formación de tormentas aisladas, con viento del oeste a 10-30 km/h y períodos variables de 10-20 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 29°C.
En el centro-sur, el tiempo durante la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con pasajes a nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos serán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto, neblinas y probable formación de tormentas aisladas, con viento del oeste a 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y períodos variables de 10-20 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 28°C.
Este y área metropolitana
En el este, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, presencia de nieblas y neblinas, y viento del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas; los vientos seguirán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 29°C.
Para Punta del Este, la mañana se desarrollará con cielo claro y algo nuboso, períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del noroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche aumentará la nubosidad, con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas, mientras el viento rotará del suroeste al oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 22°C.
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con pasajes a nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos serán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas, acompañado por viento del oeste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 25°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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