El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana miércoles 18 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá nubosidad variable, humedad en varias zonas y probabilidad de inestabilidad en distintos puntos del país, con temperaturas que a nivel nacional irán desde una mínima de 15°C hasta una máxima de 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones aisladas; los vientos soplarán del este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad variable, con bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas, mientras el viento pasará de variable de 0-10 km/h al sector sur de 10-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 30°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de nieblas y neblinas, y vientos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche habrá períodos de cielo cubierto dentro de un panorama algo nuboso y nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas; el viento irá de variable de 0-10 km/h al sector sur de 10-30 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 29°C.

En el suroeste, la mañana comenzará clara y algo nubosa, con aumento a nuboso, además de neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del sector norte al sector oeste a 10-30 km/h. Durante la tarde/noche predominará el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y probable formación de tormentas aisladas, con viento del oeste a 10-30 km/h y períodos variables de 10-20 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 29°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con pasajes a nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos serán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto, neblinas y probable formación de tormentas aisladas, con viento del oeste a 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y períodos variables de 10-20 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 28°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, presencia de nieblas y neblinas, y viento del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas; los vientos seguirán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 29°C.

Para Punta del Este, la mañana se desarrollará con cielo claro y algo nuboso, períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del noroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche aumentará la nubosidad, con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas, mientras el viento rotará del suroeste al oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 22°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con pasajes a nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos serán del oeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas, acompañado por viento del oeste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.