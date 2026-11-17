El departamento de Paysandú fue afectado este lunes por la noche por una fuerte tormenta que terminó con varias calles de la ciudad inundadas. También la zona se vio afectada por rachas de viento y una intensa actividad eléctrica.

De acuerdo al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) se registraron 33,2 milímetros de precipitación cerca de la 1:00 de martes, mientras en el departamento regía una alerta naranja. Según reportaron varios usuarios en redes sociales la tormenta dificultó la circulación en el departamento.

Ciudad de Paysandú. pic.twitter.com/tWdFZy1VRc — Matias Clima Meteo 🇺🇾 𝕏 (@AficionadoMeteo) November 17, 2026

Paysandú Datos: 45mm hasta el momento. pic.twitter.com/t9Y0w296Ss — Matias Clima Meteo 🇺🇾 𝕏 (@AficionadoMeteo) November 17, 2026

El meteorólogo Guillermo Ramis explicó que la tormenta estuvo asociada a un "cumulus nimbus" que, tras atravesar el departamento, se movió rápidamente a la cuenca media del río Uruguay. Luego se trasladó para la cuenca alta.

"Acá la precipitación en Montevideo va a ser muy débil. Pueden venir algunas lluvias el domingo, pero más bien del tipo chaparrón", agregó.

#Lluvias volvieron sobre #Uruguay. La madrugada del martes 17 noviembre (hasta 07 hrs) registró máximos en litoral Oeste: Paysandú 44 mm, Mercedes 27.1, Cardona 22.4, Salto 17, INIA-Glencoe 15.9, P. Toros 15.4, Young 14.7, Trinidad 13.5 y Durazno 13.2. Prado (#Montevideo) 0.2 mm. pic.twitter.com/vMQMCWCI8o — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 17, 2026

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un mapa que detalla las ciudades más afectadas por el paso de la tormenta. Si bien en el resto del litoral oeste las lluvias no fueron tan intensas como en Paysandú, se registraron acumulados de 27,1 en Mercedes, 22,4 en Cardona y 17 en Salto, de acuerdo a datos de Inumet.

Niño traerá lluvias intensas y tormentas frecuentes a Uruguay: el pronóstico de Metsul

Un informe publicado por Metsul Meteorología a finales de octubre indican que los impactos del fenómeno de El Niño podrían ser significativos en las próximas semanas en Uruguay, con "lluvias intensas y una alta frecuencia de tormentas".

Según el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés), las precipitaciones en Uruguay serán superiores al promedio, al menos hasta el 10 de diciembre. Los volúmenes acumulados, según el informe, podrían ir entre los 50 y los 150 mm.

El modelo analizado por el informe señala que los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Río Negro, Soriano, Cerro Largo, Durazno y Florida muestran la anomalía de precipitación proyectada más alta.

En Montevideo, el área metropolitana y el resto del litoral sur también se proyectan precipitaciones por encima del promedio pero con valores acumulados menores.