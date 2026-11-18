El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes". La advertencia rige, en principio, hasta las 16:00 horas de este miércoles.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", señaló Inumet.

Alerta amarilla de Inumet. Foto: Inumet.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Juanicó, Los Cerrillos, Migues, Progreso, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Tala y Villa Felicidad.

Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Gaetán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Cardona.