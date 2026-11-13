Qué pasará con el tiempo este fin de semana: el anticipo de los meteorólogos sobre tormentas y temperaturas

Este fin de semana volverán las lluvias luego de algunas jornadas de mucho calor en Uruguay. Pronósticos del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) así como de especialistas independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis coinciden en la posibilidad de tormentas.

El pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana marca para este viernes 16° de mínima y 28° de máxima, con cielo mayormente nuboso y cubierto y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El sábado la mínima será de 18° y la máxima de 27°, también estará de nuboso a cubierto y se esperan precipitaciones y probables tormentas, principalmente en la mañana.

Para el domingo Inumet prevé un descenso de temperatura, que pasará a 16° de mínima y 23° de máxima, y ya no se anuncian lluvias: el cielo estará por momentos nuboso y por momentos algo nuboso, lo que permitirá ver el sol de a ratos.

De cara a la próxima semana, el lunes hay probabilidad media de precipitaciones y para el martes hay alta probabilidad.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Calor por encima de la media y el anticipo del cambio atmosférico

El meteorólogo Bidegain dijo en diálogo con El País que habrá "algunas lluvias entre viernes y sábado pero nada importante, nada significativo". Los pasajes de tormentas se prevén únicamente para la mañana del sábado, y los máximos acumulados de precipitación se prevén "por debajo de los cinco milímetros".

"Es un pasaje rápido, no hay demasiada complicación con la tormenta. Pero eso provoca un cambio en la masa de aire y un descenso de temperatura. Las máximas van a pasar de 28° o 30° el viernes a 24° para sábado y domingo", dijo y explicó que las temperaturas previstas para el fin de semana son las normales para la época, mientras que las anunciadas para este jueves y viernes están varios grados por encima.

En su cuenta de X, Bidegain compartió un mapa de Uruguay con el pronóstico del modelo COSM07 del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil. Este muestra lluvias de 40 a 100 milímetros en el norte y noroeste y de entre 20 y 40 en las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico de aquí hasta el próximo jueves. Sin embargo, estos acumulados no refieren al evento de lluvias previsto para este viernes y sábado sino fundamentalmente a otro evento pronosticado para el martes de la semana que viene, probablemente más intenso.

#Lluvia acumulada (mm) prevista por COSMO7 (@inmet_) de JUE12 a MIE18 nov. Se esperan montos de 80-150 mm al N Santa Fe y Chaco (#Argentina) y sobre R.O. #Paraguay. Sobre Misiones (ARG) y NO de #Uruguay de 40-100 mm. Costa uruguaya del Rio Plata y O. Atlántico de 20-40 mm. pic.twitter.com/UQbjVEFsw6 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 12, 2026

Luego, a partir del viernes 20 de noviembre aparece un tercer período de lluvias, pero en este caso "más o menos continuas por varios días" y con "bastante agua", explicó el especialista.

El pronóstico de Guillermo Ramis para el fin de semana

Otro meteorólogo, Ramis, dijo que este viernes de noche "puede haber alguna precipitación" y que para el sábado se espera "alguna célula de tormenta y lluvia al sur del Río Negro". Las inclemencias del sábado durarán "prácticamente todo el día aunque van a ir disminuyendo en intensidad".

Según Ramis, "el domingo no hay problema, incluso en la tarde está bastante soleado". Pero el martes volverán las lluvias y tormentas, explicó.

En cuanto a la temperatura, Ramis no prevé un descenso durante el fin de semana, ya que entre viernes y domingo la mínima será de 18° y la máxima oscilará entre 26° y 27°.