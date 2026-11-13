El pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de noviembre, según Inumet: aumenta la nubosidad en el país
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 12°C y alcanzará una máxima de 31°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de viernes 13 de noviembre de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 13 de noviembre de 2026 tendrá una mínima nacional de 12°C y una máxima que alcanzará los 34°C.
En el noroeste, la mañana estará algo nubosa, mientras que hacia la tarde/noche aumentará la nubosidad, con un cielo nuboso, y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 18°C y la máxima de 34°C.
Para el noreste, la tendencia será parecida, con una mañana algo entre algo nubosa y cubierta, además de neblinas. En las últimas horas de la jornada se mantendrá igual, con un cielo entre nuboso y cubierto. La mínima será de 12°C y la máxima de 29°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con momentos de cielo cubierto. Para la tarde/noche habrá una desmejora en el tiempo y estará nuboso y cubierto, y habrá rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La mínima será de 17°C y la máxima de 31°C.
En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. Durante la tarde/noche continuará nuboso y cubierto, con rachas de viento de hasta 50 km/h. La mínima será de 13°C y la máxima de 30°C.
En el este, la mañana mostrará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. Hacia la tarde/noche predominará la nubosidad, incluso con neblinas, además de rachas de 50 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 28°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa. En la tarde/noche estará nuboso, con lapsos de cubierto y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 18°C y la máxima de 23°C.
En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, mientras que para la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 28°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Respecto al tiempo para el fin de semana, Inumet prevé un desmejoramiento, con precipitaciones y probables tormentas en algunas zonas del país, incluyendo Montevideo y el área metropolitana. Durante el sábado y el domingo prevalecerá la nubosidad en todo el país, aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 30°C.
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