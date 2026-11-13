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    El pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de noviembre, según Inumet: aumenta la nubosidad en el país

    La temperatura en el territorio nacional irá desde los 12°C y alcanzará una máxima de 31°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de viernes 13 de noviembre de 2026.

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    13/11/2026, 08:06
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    Cielo nublado en Montevideo.
    Cielo nublado en Montevideo.
    Foto: Darwin Borrelli/El País.

    El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 13 de noviembre de 2026 tendrá una mínima nacional de 12°C y una máxima que alcanzará los 34°C.

    En el noroeste, la mañana estará algo nubosa, mientras que hacia la tarde/noche aumentará la nubosidad, con un cielo nuboso, y rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 18°C y la máxima de 34°C.

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    Para el noreste, la tendencia será parecida, con una mañana algo entre algo nubosa y cubierta, además de neblinas. En las últimas horas de la jornada se mantendrá igual, con un cielo entre nuboso y cubierto. La mínima será de 12°C y la máxima de 29°C.

    En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con momentos de cielo cubierto. Para la tarde/noche habrá una desmejora en el tiempo y estará nuboso y cubierto, y habrá rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La mínima será de 17°C y la máxima de 31°C.

    En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. Durante la tarde/noche continuará nuboso y cubierto, con rachas de viento de hasta 50 km/h. La mínima será de 13°C y la máxima de 30°C.

    Cielo nublado en el barrio Cordón de Montevideo.
    Cielo nublado en el barrio Cordón de Montevideo.
    Foto: Archivo El País.

    En el este, la mañana mostrará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. Hacia la tarde/noche predominará la nubosidad, incluso con neblinas, además de rachas de 50 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 28°C.

    En Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa. En la tarde/noche estará nuboso, con lapsos de cubierto y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 18°C y la máxima de 23°C.

    En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, mientras que para la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 28°C.

    Cómo estará el tiempo en los próximos días

    Respecto al tiempo para el fin de semana, Inumet prevé un desmejoramiento, con precipitaciones y probables tormentas en algunas zonas del país, incluyendo Montevideo y el área metropolitana. Durante el sábado y el domingo prevalecerá la nubosidad en todo el país, aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 30°C.

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