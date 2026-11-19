El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 20 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada con abundante nubosidad, episodios de inestabilidad y marcas térmicas que irán desde una mínima nacional de 13°C hasta una máxima de 31°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto y probable formación de tormentas aisladas, acompañada por viento del este de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, también con probabilidad de tormentas aisladas, mientras el viento soplará del sureste de 10 a 30 km/h y podrá registrar rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 31°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, presencia de nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de tormentas aisladas; el viento será del este de 10 a 30 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y baja probabilidad de tormentas aisladas, acompañado por viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 28°C.

Nubes de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y probable formación de tormentas aisladas, con viento del este de 10 a 40 km/h y períodos de variables de 05 a 10 km/h. Para la tarde/noche se anuncia cielo nuboso, neblinas y bancos de niebla, con tormentas aisladas; el viento seguirá del este de 10 a 40 km/h, con períodos de variables de 05 a 20 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 15°C a 29°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto y nieblas con neblinas, bajo viento del este al suroeste de 10 a 40 km/h y períodos de variables de 05 a 20 km/h. Durante la tarde/noche continuará el cielo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, además de tormentas aisladas; el viento rotará del suroeste al este de 10 a 40 km/h, con períodos de variables de 05 a 20 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 14°C a 27°C.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, el viernes comenzará con cielo nuboso, períodos de cubierto y nieblas con neblinas, mientras el viento irá del noreste al oeste de 10 a 40 km/h, con períodos de variables de 05 a 10 km/h. En la tarde/noche persistirá la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, además de tormentas aisladas; el viento soplará del suroeste al este de 10 a 40 km/h, con períodos de variables de 05 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 30°C.

Para Punta del Este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañada por viento del noreste al suroeste de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo seguirá nuboso, con neblinas y probable formación de tormentas aisladas, mientras el viento irá del suroeste al noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 22°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto y neblinas, bajo viento del este de 10 a 30 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso, con tormentas aisladas y viento del sureste al noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 26°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.