El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que ocurrirán con una probabilidad de 75% en la zona norte del país. La advertencia rige hasta las 11:00 en departamentos como Artigas, Rivera y Salto.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", dice Inumet.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: todo el departamento

Rivera: Masoller.

Salto: Arapey, Belén, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey.