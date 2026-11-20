Inumet emite una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes este viernes: las zonas afectadas
La alerta rige este viernes 20 de noviembre de 2026 de momento en el norte del país. No se descartan precipitaciones abundantes, granizo y rachas de viento fuerte.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que ocurrirán con una probabilidad de 75% en la zona norte del país. La advertencia rige hasta las 11:00 en departamentos como Artigas, Rivera y Salto.
"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", dice Inumet.
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla
Artigas: todo el departamento
Rivera: Masoller.
Salto: Arapey, Belén, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey.
¿Encontraste un error?