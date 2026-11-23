El pronóstico para el martes 24 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será nubosa con probables tormentas aisladas. En la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso con probables precipitaciones, informó el Instituto.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 24 de noviembre de 2026 tendrá condiciones variables en Uruguay, con mayor inestabilidad en varias regiones y un rango térmico nacional que irá de 12°C a 30°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y probables precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del este al sur a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a estar entre algo nuboso y nuboso, con precipitaciones aisladas, mientras el viento será del sur al sureste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de mínima 17°C y máxima 29°C.
Para el noreste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, neblinas y probables precipitaciones aisladas, con vientos del sector este a 10-30 km/h que luego rotarán a variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones aisladas y vientos variables de 0-10 km/h que afirmarán del sureste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 14°C y máxima 30°C.
En el suroeste, el día comenzará nuboso, con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas, acompañado por viento del sector oeste a 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras, probables precipitaciones aisladas y viento del oeste a 10-30 km/h que rotará al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en la costa. Las temperaturas serán de mínima 15°C y máxima 29°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto, neblinas y probables tormentas aisladas, con viento del sector oeste a 10-30 km/h, rachas de 40 km/h en zonas costeras y períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con ambiente ventoso en la costa, probables precipitaciones y tormentas, y vientos del oeste a 10-30 km/h que pasarán al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas serán de mínima 14°C y máxima 28°C.
El pronóstico para el este, Montevideo y área metropolitana
En el este, la mañana se desarrollará con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y vientos del norte al oeste a 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto y condiciones ventosas en la costa, con probables precipitaciones y tormentas; el viento irá del oeste a 10-30 km/h y luego al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas serán de mínima 12°C y máxima 29°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, y vientos del noroeste y oeste a 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con tiempo ventoso, probables precipitaciones y tormentas, y viento del oeste a 10-30 km/h que rotará al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas serán de mínima 18°C y máxima 24°C.
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será nubosa, con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas, mientras los vientos soplarán del sector oeste a 10-30 km/h, con rachas de 40 km/h. En la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras, probables precipitaciones y tormentas, y viento del oeste a 10-30 km/h que cambiará al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas serán de mínima 16°C y máxima 26°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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