El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 24 de noviembre de 2026 tendrá condiciones variables en Uruguay, con mayor inestabilidad en varias regiones y un rango térmico nacional que irá de 12°C a 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y probables precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del este al sur a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a estar entre algo nuboso y nuboso, con precipitaciones aisladas, mientras el viento será del sur al sureste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de mínima 17°C y máxima 29°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, neblinas y probables precipitaciones aisladas, con vientos del sector este a 10-30 km/h que luego rotarán a variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones aisladas y vientos variables de 0-10 km/h que afirmarán del sureste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 14°C y máxima 30°C.

En el suroeste, el día comenzará nuboso, con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas, acompañado por viento del sector oeste a 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras, probables precipitaciones aisladas y viento del oeste a 10-30 km/h que rotará al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en la costa. Las temperaturas serán de mínima 15°C y máxima 29°C.

Nubes, cielo nuboso Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto, neblinas y probables tormentas aisladas, con viento del sector oeste a 10-30 km/h, rachas de 40 km/h en zonas costeras y períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con ambiente ventoso en la costa, probables precipitaciones y tormentas, y vientos del oeste a 10-30 km/h que pasarán al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas serán de mínima 14°C y máxima 28°C.

El pronóstico para el este, Montevideo y área metropolitana

En el este, la mañana se desarrollará con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y vientos del norte al oeste a 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto y condiciones ventosas en la costa, con probables precipitaciones y tormentas; el viento irá del oeste a 10-30 km/h y luego al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas serán de mínima 12°C y máxima 29°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, y vientos del noroeste y oeste a 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con tiempo ventoso, probables precipitaciones y tormentas, y viento del oeste a 10-30 km/h que rotará al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas serán de mínima 18°C y máxima 24°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será nubosa, con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas, mientras los vientos soplarán del sector oeste a 10-30 km/h, con rachas de 40 km/h. En la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras, probables precipitaciones y tormentas, y viento del oeste a 10-30 km/h que cambiará al sureste a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas serán de mínima 16°C y máxima 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.