La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que a partir de este martes 24 se modificará en sentido de la circulación en algunas calles de los barrios Malvín y Buceo. Desde la comuna capitalina informaron que estos cambios buscan mejorar la seguridad vial en la zona.

Las modificaciones comenzarán a regir a partir de las 8:30 horas del martes.

Las calles que recibirán cambios en la circulación

Según detallaron desde la IMM, las calles Aguirre y Lecube y Asamblea quedarán flechadas desde Amazonas hacia Solano López.

Además, Juan M. Espinosa también será flechada desde Pérez Gomar hacia Avenida Rivera. Este cambio también se llevará adelante en el otro sentido, desde Pérez Gomar hacia Delmiro Costa.

Otra calle que recibirá cambios en la circulación será Ramos, que se flechará desde Batlle y Ordóñez hacia Pérez Gomar, y Quiebrayugos desde Candelaria hacia 18 de diciembre.

Calle Juan M Espinosa, en Buceo. Foto: captura Google Maps.

Futuras etapas del plan

La IMM destacó que las modificaciones -que habían sido presentadas por el Concejo Vecinal Nº7 y aprobadas por representantes locales- "forman parte de un proyecto que implementará cambios para mejorar la seguridad vial", tanto en Malvín como en Buceo. En ese sentido, sostienen que se trata de un entorno "con crecientes problemas de circulación".

Aún así, subrayaron que estos cambios, junto a las condiciones de circulación y la seguridad "serán monitoreados" y se le realizarán ajustes en caso de que sea necesario. "Posteriormente se avanzará con las siguientes etapas del proyecto, que serán anunciadas oportunamente", indicaron.

Paralelamente, durante el próximo martes, la Unidad de Señalamientos de la IMM llevará adelante los cambios en la señalización en la zona, a la vez que habrá "apoyo inspectivo" en el lugar.