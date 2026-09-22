Realizaron ajustes en funcionamiento de semáforos en un departamento para mejorar la seguridad vial

La Intendencia de Paysandú informó ajustes operativos en el funcionamiento de la red de semáforos con el objetivo de disminuir la cantidad de siniestros en el centro de la ciudad.

Esta nueva medida consiste en modificar el tiempo de duración de la luz roja, extendiendo un lapso de detención simultánea en ambos sentidos para brindar mayor seguridad a conductores y peatones de la zona.

Ante esta modificación, los semáforos de las intersecciones intervenidas mantendrán la luz roja encendida en ambas direcciones durante dos segundos exactos antes de habilitar la luz verde a la vía correspondiente.

Esta calibración permite el despeje completo de la intersección y se alinea con las recomendaciones que aconsejan aguardar dos segundos antes de avanzar una vez que se produce el cambio de fase, según explica el comunicado del organismo sanducero.

Semáforo funcionando en Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo.

La modificación en la duración de las dos luces rojas se implementará en arterias clave de la ciudad. El ajuste abarca el tramo de Bulevar Artigas, desde la calle Uruguay hasta Tacuarembó, y desde la calle Colón hasta Leandro Gómez.

Asimismo, la intervención comprende a todas las intersecciones de las calles incluidas dentro del cuadrante delimitado por Cerrito, Artigas, Luis Batlle Berres y Washington. La definición de estos puntos obedece a los registros de siniestralidad vial en el área urbana.

Por qué se implementa la doble luz roja en el centro de Paysandú

La medida busca mitigar los accidentes en la zona céntrica a partir de las estadísticas oficiales recopiladas en los últimos años. De acuerdo con los datos registrados por las autoridades, en 2024 el 30% de los siniestros graves ocurrieron dentro del cuadrante del microcentro, contabilizándose tres casos fatales.

Por su parte, durante 2025 el 11% de los siniestros de gravedad se registraron en esa misma zona, habiéndose producido un accidente fatal.

La implementación de la doble luz roja busca evitar las invasiones del cruce cuando aún permanecen vehículos o peatones dentro de la calzada, previniendo choques durante el cambio de señalización.