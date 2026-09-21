La hora exacta en la que entra la primavera 2026 y ocurre el equinoccio de setiembre

En Uruguay, el mes de setiembre representa un aumento progresivo de las temperaturas y una mayor presencia de luz solar en todo el territorio nacional a raíz de la llegada de la primavera. Aunque popularmente se cree que el comienzo de la nueva estación se da el 21 de setiembre, en coincidencia con el Día del Estudiante, la realidad marca que el equinoccio de primavera es quién marca de manera exacta el inicio formal de la temporada primaveral en el hemisferio sur.

En ese contexto, según las medidas publicadas por el sitio especializado Time and Date, el comienzo oficial de la estación en 2026 se producirá el martes 22 de setiembre a las 21:05 horas.

Qué representa el equinoccio de primavera en Uruguay

El inicio de las estaciones, desde el punto de vista astronómico, varía año a año debido a la duración real de la órbita terrestre alrededor del sol. La primavera no siempre coincide de forma exacta con una fecha de un calendario tradicional.

Lapachos en flor en la ciudad de Montevideo durante la primavera. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Durante el equinoccio, el Sol se ubica exactamente en el ecuador terrestre, generando que el día y la noche tengan una duración prácticamente equitativa en gran parte del mundo. A pesar de provenir del latín "noche igual", el fenómeno conocido por establecer una equidad total entre la noche y el día es conocido como equilux, y se genera algunos días antes del equinoccio.

Su llegada no solo se centra en el aumento de las temperaturas de manera progresiva, sino que también los días comienzan a alargarse en cuanto a la cantidad de minutos de iluminación natural en el hemisferio sur.