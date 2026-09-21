Por qué cada 21 de setiembre se regalan flores amarillas y cuál es el origen de esta costumbre

En los últimos años, el 21 de setiembre se ha consolidado como una fecha especial por la costumbre de regalar flores amarillas, no solo en Uruguay sino en distintas partes de la región.

La tradición consiste en obsequiar este detalle entre parejas, amigos y familias, con motivo de dar la bienvenida a la primavera, aunque el real motivo de esta cuestión tiene su inicio en una popular serie televisiva en el Río de la Plata durante principios de los 2000, y una posterior viralización en redes sociales como Tiktok.

El verdadero origen de esta práctica que busca transmitir buenos deseos y celebrar el cambio de estación se remonta a la serie de televisión argentina Floricienta, emitida a partir del año 2004 y protagonizada por la actriz Florencia Bertotti.

A partir del éxito de la canción "Flores amarillas" y de una célebre escena donde la protagonista recibe un ramo de ese color, el concepto quedó grabado en la memoria colectiva y resurgió, años más tarde, gracias a las redes sociales.

Qué significado representan las flores amarillas según los expertos

Desde el punto de vista de la simbología, los especialistas aseguran que los ejemplares de tonos amarillos se asocian de manera habitual con la energía, el optimismo, la vitalidad y la amistad.

Si bien no existe una única interpretación formal y el mensaje puede cambiar según la flor elegida o el contexto cultural, la costumbre actual abarca tanto demostraciones románticas como muestras de cariño entre personas allegadas.

Mano sosteniendo un ramo de flores amarillas. Foto: Canva.

La fecha clave para cumplir con este intercambio varía de acuerdo con la ubicación geográfica y la dinámica astronómica. En los países del hemisferio sur, como Uruguay o Argentina, la celebración se concentra el 21 de setiembre en coincidencia con el comienzo del periodo primaveral y los festejos del Día del Estudiante.