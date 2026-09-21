Cómo es el logo oficial para la llegada de León XIV a Uruguay y quiénes estuvieron a cargo del diseño

El Vaticano divulgó este lunes todos los detalles del viaje oficial del papa León XIV a Uruguay , que tendrá lugar entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre de este año. Además, confirmó el logo oficial de la visita, que estuvo a cargo de Grupo Punto.

La identidad visual de la visita, que comenzará a verse en sus distintos materiales, plataforma y espacios de comunicación, tiene en su centro a “Cristo resucitado, presente en la férula —el bastón pastoral del papa—, fuente de la alegría que la Iglesia proclama: ‘Les anuncio una gran alegría’”, detalló la web oficial de la visita papal a Uruguay.

“Junto a Cristo aparecen el papa León XIV y la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de la patria. El sol y las franjas azules evocan la identidad nacional y expresan que la alegría de este encuentro quiere alcanzar a todo el Uruguay”, detalló el equipo de comunicación.

“La composición reúne así, de manera sencilla, tres realidades: Cristo, la Iglesia y el Uruguay. Cristo ocupa el centro: Él es el origen del anuncio y el punto de encuentro entre el sucesor de Pedro, la Iglesia que peregrina en estas tierras y todo el pueblo uruguayo”, remarca la Iglesia Católica.

León XIV. El pontífice comenzará en Uruguay en noviembre una gira latinoamericana que lo llevará también a Argentina y a Perú. Foto: AFP fotos

Los diseñadores detrás del logo oficial de la visita de León XIV a Uruguay

Según el informe de la Iglesia católica, durante los últimos meses se trabajó en una estrategia de comunicación y diseño de la identidad visual con un equipo en el que participaron Joaquín Gari, Rafael Ramírez, Natasha López y Sarah Tarín, entre otros integrantes y colaboradores de los equipos de comunicación de la Iglesia.

A partir del desarrollo de una primera identidad visual, se invitó a varios diseñadores para presentar sus propuestas de logo y todas fueron enviadas al Vaticano.

Finalmente, fue aprobado el isotipo que desarrollaron Diego Todeschini y Mauro Jara, de Grupo Punto. “Una identidad sencilla y reconocible, al servicio del mensaje que atraviesa toda la visita: una gran alegría que quiere llegar a todo el Uruguay”, remarcó el comunicado.

La agenda oficial del papa León XIV en Uruguay

El Vaticano confirmó que habrá misas, varias reuniones —entre ellas una con el presidente de la República, Yamandú Orsi— y un "encuentro con la realidad social de Casavalle".

La Iglesia Católica anunció que esta visita incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. El programa oficial del viaje apostólico incluye tres días de "encuentros con autoridades, comunidades, educadores y distintas realidades del país, y presidirá celebraciones y momentos de oración abiertos a la participación del pueblo".

El papa saldrá de Roma el viernes 6 y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30, donde tendrá lugar la bienvenida oficial. Una hora después será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. Ese será el primer acto público.

Minutos más tarde tendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Luego León XIV visitará al presidente Orsi sobre las 18:15 en un encuentro privado y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos.

El sábado, sobre las 8:25, está previsto que salga en avión rumbo a Paysandú, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Este será el primer evento al que se podrá acudir con entrada, que no tendrá costo y se podrá canjear en el sitio web papaleonuruguay.uy próximamente.

Papa Leon XIV Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

Regresará luego a Montevideo y a las 17:00 horas "tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe", según consta en el comunicado oficial.

"A las 18:00 se encontrará con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay y, a las 19:00, participará de una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario", otro evento al que se podrá acudir con entrada gratuita canjeada en el sitio web.

El domingo será el último día de la visita, que estará marcado por la celebración de la Santa Misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres. Está marcada como la "celebración central del viaje" y se requerirá una entrada, también gratuita.

Finalmente a la tarde, sobre las 15:10, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco y a las 15:30 partirá rumbo a Buenos Aires, donde seguirá su gira.

Sobre las entradas, la Iglesia Católica recalcó que "serán gratuitas y no podrán venderse", y que esta inscripción "tendrá como objetivo ordenar y facilitar el acceso a las distintas actividades".