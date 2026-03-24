Paysandú estrena su nueva residencia universitaria: una obra de US$ 6 millones con vista al río

La Intendencia de Paysandú inauguró el lunes la "Residencia Universitaria Paysandú", construida por la comuna sanducera para dar alojamiento a 140 estudiantes de todo el departamento que actualmente cursan carreras terciarias en la ciudad.

La inversión para la construcción fue de US$ 6 millones y complementa la generación del campus de la Universidad de la República (Udelar) en un predio donado por la Intendencia.

Más de 3.000 metros cuadrados de infraestructura y espacios verdes

Paysandú cuenta ahora oficialmente con una residencia estudiantil con capacidad para 140 jóvenes y es referencia para aquellos que quieren llevar adelante una carrera a nivel terciario.

Pasadas las 13:00 del lunes, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, junto a autoridades locales y nacionales, cortó la cinta e inauguró de manera oficial la residencia, ubicada a pocos metros del río Uruguay y salvaguardada de las inundaciones gracias a un diseño arquitectónico que la integra al paisaje costero.

Residencia Universitaria Paysandú Intendencia de Paysandú

La infraestructura de la residencia ocupa más de 3.000 metros cuadrados y está conformada por las antiguas instalaciones de la Dirección de Vialidad, las cuales fueron remodeladas y complementadas por un edificio nuevo de cinco niveles.

El lugar cuenta con acondicionamiento térmico centralizado, ascensor, wifi, heladeras, espacios para guardar alimentos, cámaras de video vigilancia, red de alumbrado con energía solar, lavandería y una azotea que tendrá una zona para estudio.

También se generaron espacios verdes de esparcimiento en los alrededores y cancha para práctica de deportes.

Los universitarios cuentan con áreas específicas para estudio, living, sala de estar, comedor y sala de juegos. También tienen baños y duchas en cuatro de los cinco niveles. Además, un espacio con gradas para la realización de conferencias, charlas y propuestas de esparcimiento; un área común con sala de Zoom y dormitorios equipados, así como disponibilidad de electrodomésticos y un balcón con vista al río.

Intendente de Paysandú, Nicolas Olivera, en la inauguración de la Residencia Universitaria Paysandú. Intendencia de Paysandú

Con una inversión de US$ 6 millones, la infraestructura generada por la Intendencia complementa la construcción de un campus universitario en las antiguas instalaciones de la Dirección de Servicios, donadas por la Intendencia a la Udelar.

Olivera: “Son obras que no se miden en plata, sino en todas las vidas que vas a tocar"

“Estos muros que ven acá, tienen que ver con buena parte de lo que somos como sanduceros”, afirmó Olivera refiriéndose a las antiguas instalaciones de la Dirección de Vialidad.

“Ese Paysandú que apostó a ese ‘Paysandú Universitario’ es donde vemos esa gran brecha, la gran oportunidad de ser cada vez más y mejores. Que cada muchacha, que cada muchacho que venga hoy acá se quede en un lugar en el que hay una industria floreciente de la construcción en altura”, indicó.

Olivera junto al rector de la Udelar, Héctor Cancela. Intendencia de Paysandú.

El jerarca departamental agregó que la Intendencia tomó la decisión de avanzar en la construcción de una residencia universitaria, cuyo valor “no se mide en ladrillos, ni en hormigón, ni en metros cuadrados”, sino “en otras cosas” que tienen que ver con recuperar para Paysandú una zona inundable y resignificar y valorizar un espacio que “los sanduceros daban por perdido”.

“Es un lugar maravilloso. Quién tuviera la dicha de venir a estudiar en un lugar con las prestaciones que tiene esta residencia, frente al río, en un lugar privilegiado por la naturaleza”, enfatizó.

Exhortó a los ciudadanos de Paysandú a recibir a los estudiantes de toda la región y “hacerlos sentir que están en el mejor lugar en el que podrían estar”, aun “lejos de sus afectos, lejos de su hogar, de su familia”.

“Son obras que no se miden en plata, sino en todas las vidas que vas a tocar y en cuanto desarrollo le podés dar al lugar que elegiste para vivir”, subrayó.

“Hoy queremos que Paysandú no sea solamente el mejor lugar para vivir, sino también el mejor lugar para crecer, estudiar, para desarrollarse, para quedarse. El futuro no se espera, el futuro no se improvisa, el futuro se construye y éste es un gran ladrillo que estamos colocando para el futuro de Paysandú”, concluyó.