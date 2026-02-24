Intendente de Paysandú criticó al gobierno: "Parece que Cardama es más importante que la pobreza infantil”

Desde el sector blanco De Centro entienden que su partido “debe dar un paso de calidad”, y pasar de la “protesta a la propuesta”. En esa línea, creen que es tiempo de dedicarse “a los problemas de la gente y no a los problemas de los políticos y la política”. Así indicaron después de que se reunieran el martes los principales dirigentes a nivel nacional en el Palacio Legislativo. Entre ellos estuvo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien apuntó a la prensa: “Parece que Cardama es más importante que la pobreza infantil”.

Olivera, uno de los principales referentes de De Centro, se resiste “a ver cómo todos los días cierran empresas o envían al personal al seguro de paro”. Pero hay otros problemas, a su entender: el vaciamiento del interior, la seguridad y “que, antes, la gente en situación calle era un fenómeno de Montevideo pero ha migrado a cada rincón del país”. En esa línea, criticó que la agenda del Partido Nacional solo se enfoque en “qué piedras” se pueden tirar o “cuáles críticas” se pueden hacer en vez de realizar propuestas. En realidad, indicó, su partido político debería ver cómo “transformar la vida de la gente” a partir de los valores que defienden.

De su departamento, se conoció en las últimas horas que AmBev-Cympay, la planta industrial de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay), que produce la malta de la cerveza Norteña en Uruguay, paralizará sus actividades entre marzo y abril de este año.

El intendente sanducero señaló que hay un problema de competitividad. “AmBev es una empresa global. ¿Cree que le va a afectar bajar la llave si mañana no le cierran los números? No hablo mal de esta, sino de la forma en que se toman las decisiones. No va a tener otro miramiento cuando sienta que no están dadas las condiciones para sostener la actividad en Paysandú porque le da lo mismo hacerlo en este departamento que cualquier otra parte del mundo”, añadió.

Reunión de sector DCentro en el Palacio Legislativo. Foto: Leonardo Mainé.

El nacionalista marcó que como país se está en una “actitud defensiva” al pretender conservar los puestos de trabajo en vez de una “proactiva” con la búsqueda de nuevos. A su entender, se debería “tener más reflejos para descifrar qué es lo que está pasando en Uruguay que estas empresas, que en algún momento confiaron y dieron empleo, hoy se están replegando”.

Otro problema de Paysandú está vinculado al plan de Ancap: la idea es migrar parte de la actividad de la planta de pórtland en este departamento hacia la de Minas, Lavalleja. Olivera indicó que el negocio “viene siendo deficitario hace décadas” y criticó que una de las razones que se dieron desde el gobierno sea que quieren estar más cerca de Montevideo para reducir costos.

“¿Cómo le digo a AmBev, Fricasa, Paycueros que el Estado quiere amputar determinados ciclos productivos que administra, quizás mal, diciendo que se tiene que estar más cerca de Montevideo para ser más competitivos? ¿Cómo se lo dice Tacuarembó y Artigas a sus industrias?”, indicó, y continuó: “Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora están hablando de proyectos de casi US$ 600 millones para resolver la movilidad en Montevideo y Canelones, lo que me parece bárbaro porque hay un problema. Ahora ¿va a haber otros US$ 590 millones para resolver, por ejemplo, la caminería? Esas son las discusiones que tienen que estar en agenda”.