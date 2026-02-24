AmBev detiene sus actividades en Paysandú por dos meses y envía al 90% del personal a seguro de paro

AmBev-Cympay, la planta industrial de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) que pertenece a la multinacional brasileña AmBev paralizará sus actividades entre marzo y abril de este año. La compañía es encargada de producir la malta de la conocida cerveza Norteña en Uruguay y según indicó a El País el presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), Eduardo Alza, la medida alcanzaría al 90% de la plantilla en Paysandú: unos 100 trabajadores de un total de 120. Alza agregó que la respuesta por parte de la empresa ante un posible cierre definitivo fue "liviana", por lo que los trabajadores no descartan que este año detenga sus actividades completamente.

Por su parte, según indicó la Fábrica Nacional de Cervezas (FNC) -que forma parte de AmBev- en un comunicado, el motivo del cierre es que “el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”.

Cebada. Foto: Pxhere.

Además de la planta en Paysandú, Cympay cuenta con otra fábrica en la ciudad de Nueva Palmira y toda su producción está destinada a la exportación con destino al nordeste de Brasil.

Como publicó El Telegrafó y confirmó El País con el dirigente sindical, la gerencia de la empresa comunicó que la planta en Nueva Palmira continuaría funcionando y no descarta que la paralización de actividades en Paysandú se extienda hasta junio. Sin embargo, Alza sostuvo que los trabajadores solicitarán reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) pero sin adoptar medidas de paro.

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

“Ante un escenario de pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción y a la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación, Ambev-Cympay realizará un paro de dos meses en la producción de Maltería Paysandú, con el consiguiente envío a seguro de paro de sus colaboradores”, aseguró FNC en la comunicación.