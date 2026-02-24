El dólar en Uruguay cae por cuarta jornada consecutiva y el interbancario se aleja de los $ 39

El dólar en Uruguay cayó ayer por cuarta jornada consecutiva, en esta intancia 0,92% y el interbancario se negoció en promedio a $ 38,353. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 38,20 y $ 38,45 para finalizar en el máximo . El valor de cierre cae 0,13% respecto al del viernes.

En lo que va de febrero la moneda estadounidense baja 0,38% y en lo que va del año cae 1,76%

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 82 transacciones por US$ 41,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar ayer quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta y cerró en $ 37,25 y $ 39,65 respectivamente. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,71% y cerró en 5,1635 reales. En el mes el dólar en Brasil retrocede 1,27%, y en el año baja 6,16%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,40% ayer y finalizó en 1.370,50 pesos argentinos. En febrero cae 5,33% y el año 6,09%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer dos unidades y cerró en 70 puntos básicos. En el mes el riesgo país sube cinco unidades y en el 2026 aumenta cuatro puntos.