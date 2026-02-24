La propuesta que Fancap va a presentar a Orsi para el pórtland: crear un fideicomiso, nuevo plan de inversiones y más

Ante la inquietud que generan las pérdidas del negocio del pórtland en Ancap, la Federación Ancap (Fancap) tiene previsto presentar un documento explicativo del sector y las alternativas de inversión a la mesa política del Frente Amplio en Paysandú y al presidente de la República, Yamandú Orsi, luego de solicitar una reunión con el mandatario. “El problema central es la falta de inversión sostenida, la obsolescencia tecnológica y la ausencia de una estrategia integral para el negocio cementero”, indica Fancap en el documento preliminar al que accedió El País.

Según indicaron fuentes de Fancap a El País, el directorio de la petrolera “dio por finalizado el ámbito de discusión”, tras dos reuniones con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y Fancap ya que “el único plan viable” en este momento es el traslado de la producción de Paysandú a Minas. En los encuentros, la empresa habría informado que “no garantizaban los puestos de trabajo”. Por este motivo, Fancap tiene previsto solicitar una reunión con Orsi para discutir sobre la problemática del pórtland. “Están armando su ahorro en la industria a base de recortar puestos de trabajo”, indicaron integrantes de Fancap.

El negocio del pórtland representa una especie de circulo vicioso para el Grupo Ancap ya que registra pérdidas desde 1999 y sólo en el año 2024 tuvo pérdidas por US$ 24,5 millones. Por este motivo, la petrolera elaboró un plan que busca concentrar la producción de pórtland en la planta de Minas –una de las dos que tiene el grupo además de la que está ubicada en Paysandú–. Sin embargo, Fancap asegura que esta medida implicaría un cierre definitivo a futuro de la planta en Paysandú, pese a que la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, aseguró que la intención de la petrolera no es cesar sus actividades en la planta. Según Fancap, esta posibilidad resultaría en la pérdida de unos 110 puestos de trabajo.

“El futuro del pórtland uruguayo no es un problema exclusivo de Ancap ni de sus trabajadores. Es una discusión que involucra al conjunto de la sociedad, porque está en juego el modelo de desarrollo, el rol de las empresas públicas y el uso estratégico de los recursos nacionales”, indica la propuesta de Fancap.

Inversiones

Para revertir las pérdidas, el directorio de Ancap tiene previsto invertir entre US$ 26 millones y US$ 160 millones. Hasta ahora, el sector del pórtland contó con US$ 3 millones para realizar inversiones y para este año, la petrolera pretende aumentar el monto a US$ 5 millones. Según había señalado la presidenta de Ancap a El País, al año siguiente la inversión sería de US$ 12 millones y para 2028 llegaría a US$ 11 millones.

Ancap descartó seguir en la búsqueda de un socio privado para el negocio del pórtland. Foto: Archivo El País

En cambio, Fancap tiene una mirada a más largo plazo y plantea las posibles inversiones en dos etapas. En una primera fase, se completarían las inversiones en la planta de Minas, además de realizar acciones mitigatorias en Paysandú que permitan aumentar días de producción y mejorar resultados.

En una segunda etapa, el gremio tiene previsto renovar el horno y los molinos de la planta, con el objetivo de “alcanzar niveles de productividad acordes a los estándares actuales de la industria”.

En su propuesta, Fancap apunta a “romper la lógica del commodity mediante la diversificación de productos y procesos”. Para ello, tiene previsto incorporar una política de compras públicas y el aprovechamiento de otros procesos energéticos a través de herramientas como el coprocesamiento de residuos con fines energéticos.

En el documento, Fancap indica que, “el mercado interno del cemento presenta una capacidad instalada muy superior a la demanda real”. “Incluso si el consumo per cápita creciera hasta niveles regionales, seguiría existiendo una capacidad ociosa elevada. Esta situación afecta a todas las empresas del sector, pero impacta con más fuerza en aquellas que no realizaron a tiempo las inversiones necesarias para mejorar su productividad”, agrega.

Creación de un fideicomiso

En enero de este año, autoridades de Ancap recibieron al sindicato en una reunión en la que el gremio planteó la propuesta de un fideicomiso para el negocio del pórtland. Los fideicomisos funcionan como alternativa de financiamiento de las inversiones; se pueden emiten títulos de deuda o certificados de participación en el mercado de capitales para conseguir fondos.

Ancap ya aplica este instrumento en el fideicomiso del boleto; la empresa recauda un sobreprecio por litro de gasoil para subsidiar el transporte colectivo de pasajeros, abaratar boletos y financiar movilidad sostenible.

“Este esquema combina sostenibilidad financiera, transparencia y participación ciudadana en un proyecto estratégico para el país”, señaló el documento preliminar que tiene previsto presentar Fancap al gobierno.

Canteras de Queguay

Fancap sostiene que un posible cierre de la planta de Paysandú no solo resultaría en la pérdida de puestos laborales directos (unos 60), sino también en los tercerizados. Además, el sindicato sostiene que trasladar la producción de Paysandú puede resultar en una menor explotación de las canteras de Queguay-Vichadero.

Estos montes son operados para la extracción de piedra caliza: materia prima esencial para la producción de cemento pórtland. Si bien la empresa Lipin gestiona su explotación y provee áridos para la construcción vial (balasto, grava, arena), el sindicato estima que una baja en la producción del departamento podría derivar en la participación de aún más privados.

Planta de pórtland Ancap. Andres Sanchez

Según indica el Código de Minería de 1982, las causales de caducidad para los derechos mineros en Queguay incluyen la falta de producción por 12 meses continuos o por debajo del programa mínimo de producción por dos años continuos. Es decir, Ancap perdería los permisos de explotación en caso de que la producción en las canteras bajara de forma significativa.

“Ancap cuenta con activos estratégicos de enorme valor, en particular las canteras de caliza, especialmente la de Paysandú, por su calidad y volumen”, explicó el documento de Fancap y agregó que “estos activos constituyen una base sólida para pensar una estrategia de desarrollo de largo plazo”.

El plan de Ancap

La planta de producción de cemento pórtland de Ancap en Minas “reúne las condiciones para ese mayor desarrollo del producto”, explicó San Román ante el Parlamento en diciembre del año pasado cuando presentó los números de la petrolera. Una de las mayores carencias de las plantas está vinculada a los repuestos de la maquinaria, “se está trabajando sin repuestos”, sostuvo la jerarca.

En esa instancia, también participó la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, quien dijo que la idea del gobierno "es mantener todas las áreas de trabajo operativas” y agregó: “Estamos gestionando el pórtland como una unidad, optimizando las plantas y reduciendo la capacidad ociosa”.

“La mayor falla que hemos tenido es el abandono de equipos por falta de inversiones, mantenimiento y personal”, puntualizó San Román y el sindicato coincidió con este aspecto en el documento. “La situación comenzó a cambiar con la aparición de nuevos jugadores privados, la importación de clinker y la instalación de plantas con tecnología más avanzada. Este nuevo escenario de mercado expuso con mayor crudeza los rezagos tecnológicos de las plantas estatales y profundizó los problemas de competitividad del sector”, señaló Fancap.

“A esto se sumaron decisiones postergadas, inversiones inconclusas y la falta de una estrategia clara de largo plazo, lo que derivó en resultados económicos negativos sostenidos durante años”, agregó el gremio.