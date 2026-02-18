La histórica fábrica de neumáticos FATE cierra en Argentina y despide a 920 trabajadores

Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, anunció ayer miércoles su cierre definitivo y despido de más de 900 trabajadores de su planta de Buenos Aires. La decisión se conoce en una semana de fuerte conflicto sindical, con un llamado a huelga nacional de 24 horas en rechazo a una reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, ya aprobada en el Senado y a la espera de ratificación en Diputados.

Fate fue fundada hace más de 80 años y tiene capacidad para producir unos 5 millones de neumáticos anualmente.

El gobierno argentino dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, por lo que el Ministerio de Capital Humano ordenó que por 15 días “se retrotraiga la situación al estado previo” a las desvinculaciones. De todos modos, en el gobierno reconocen que las chances de revertir el cierre son casi nulas, dado que “la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100 por 100 de las indemnizaciones”.

Frente a la planta, en la ciudad bonaerense de San Fernando, los neumáticos ardían ayer por la tarde. Un grupo de trabajadores se ubicaba a las puertas de la fábrica, donde la empresa informó del cierre mediante un cartel, observó AFP. La empresa comunicó que pagará las indemnizaciones legales.

“Vamos a hacer todas las acciones para lograr que se reabra la fábrica, la solución es posible”, dijo a las puertas de la planta Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), con 20 años como empleado de Fate.

La empresa atribuyó el cierre a “los cambios en las condiciones de mercado”.

Según estimaciones de la consultora privada PxQ entre 2023 y 2025 la importación de neumáticos aumentó un 34% y los precios internos cayeron un 42%. Sindicatos y partidos opositores consideran que la reforma laboral acentuará los despidos al abaratar indemnizaciones. El gobierno sostiene que ayudará a crear empleos al abaratar contrataciones y redundará en una reducción de la informalidad que se estima en un 40% del mercado laboral.

La reforma laboral también extiende a 12 horas la jornada de trabajo, permite el pago en especies (mercancías o servicios) y fracciona vacaciones, entre otros puntos.

Importaciones

“Eso que ocurre en Fate es parte del fracaso de este programa económico del gobierno, no estamos dispuestos a ceder conquistas del movimiento obrero”, dijo Cristian Jerónimo, cotitular de la central obrera CGT.

Pasado el mediodía, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, había anunciado con un megáfono que, más allá de la conciliación, seguirán protestando hasta que se reabra la fábrica y se restituyan los puestos de trabajo.

En el gobierno de Javier Milei dicen que la crisis que terminó con el cierre de Fate es de larga data y culpan al sindicato, al que acusan de haber “llevado a la empresa a una situación terminal”.

La patronal de FATE anuncia cierre definitivo de la empresa. Hay trabajadores dentro de la planta, que está prácticamente militarizada. A la vez la Policía Bonaerense tira balas de goma contra los trabajadores reunidos en la puerta para resguardar los puestos de trabajo.… pic.twitter.com/DFuUw5COvn — Christian Castillo (@chipicastillo) February 18, 2026

“No es nueva la crisis de Fate. Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, dijo a La Nación una alta fuente del gobierno.

Sin menciones a la ola importadora, principalmente de China, que puso en jaque a las empresas proveedoras de neumáticos, y que fue mencionada por la empresa en el comunicado en el que anunció el cierre, en la Casa Rosada afirmaron: “Esperamos que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”, incluido el pago de las indemnizaciones.

“El gobierno propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, agregaron las fuentes oficiales, a tono con las políticas de apertura de la economía encabezadas por el presidente Milei y sus ministros de Economía y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El presidente argentino, Javier Milei, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Foto: AFP

Milei viaja a EE.UU. para participar en la Junta de Paz

Javier Milei partió ayer rumbo a Estados Unidos, donde participará en la reunión inaugural de la Junta de Paz creada por Donald Trump, mientras Argentina prepara una huelga general contra el proyecto de reforma laboral que la Cámara de Diputados podría debatir hoy jueves.

La CGT anunció una huelga general para el día del tratamiento del proyecto, mientras que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -integrado por trabajadores del estado, metalúrgicos, aceiteros, entre otros gremios- confirmó que acompañará la huelga con una movilización hacia el Congreso. Los trabajadores del sector marítimo y fluvial, por su parte, iniciaron ayer una huelga de 48 horas en los puertos de Argentina -que afectará a infraestructuras, pesca y comercio exterior- en contra del proyecto.

Milei emprendió su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde su investidura, en diciembre de 2023. Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Arabia Saudita y Egipto, han aceptado formar parte de la Junta de Paz.