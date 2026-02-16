La reforma laboral en Argentina se complica por las licencias por enfermedad y el conflicto escala

En las últimas horas, quienes trabajaron durante meses en el proyecto de la reforma laboral en Argentina están en llamas. “Es una locura”, criticó un hombre perteneciente al conjunto de los varios sectores que pensaron el proyecto oficial. Se refería así particularmente al artículo de la polémica: el de las licencias por enfermedad, que no estaba en el dictamen original, que fue introducido en el Senado y que generó una controversia que podría complicar la sanción del proyecto de reforma laboral que ahora se debatirá en Diputados.

En el Gobierno de Milei tomaron nota de que el revuelo político y público puede meter ruido a una aprobación que se daba por descontada tras la victoria oficialista en el Senado. Por eso, comenzaron a analizar propuestas para destrabar la controversia, siempre por fuera del texto aprobado.

Fuentes oficiales contaron al diario La Nación que la propuesta que llevarán a los diputados es que el Gobierno convoque, una vez aprobado el proyecto como está, a la renegociación de los convenios colectivos. El propio Poder Ejecutivo buscaría que en todos se incluyera una cláusula en la que se especificara que “cuando la imposibilidad de prestar tareas se encuentre unánimemente aceptada, se adicionará a los importes previstos en el artículo 208 (de las licencias médicas) un adicional no remunerativo” que servirá para completar el 100% del sueldo neto. A esto, dijeron, se le agregaría también el aporte a la obra social, que el enfermo necesitará, y un posible retoque en el cambio que se hizo en la duración de las licencias médicas.

Lo cierto es que algunos habían mencionado la posibilidad de trabajar en la reglamentación de la ley, pero quienes conocen de normas saben que la misma no puede exceder lo que la propia ley contempla. Los convenios, sí, dicen.

“Se asumiría un compromiso político público”, explicaron cuando se preguntó por qué deberían confiar los legisladores. Uno de los inconvenientes que esto abriría, sin embargo, es que quedarían marginados de esta aclaración todos los trabajadores fuera de convenio.

Sin embargo, en el Gobierno creen que en las empresas privadas no aplicarían normas diferenciadas entre trabajadores. “Se aplicará como un beneficio”, creen entre los que están buscando soluciones.

El fuerte enojo se extendía entre quienes habían trabajado en los detalles de la ley antes de que entrara al Congreso.

Contaron a este medio que en el Consejo de Mayo se había trabajado en los problemas del “curro de las licencias” vinculado al ausentismo, que genera costos extras a las empresas. Se había pensado, justamente, en la posibilidad de, por ejemplo, dar asignaciones no remunerativas para quienes tenían que tomarse licencia. Pero esa idea habría sido “bochada” por el Ministerio de Economía.

“Esto es una locura”, dijo una fuente que conoce el proyecto y que explicó que el artículo 210 -sobre los certificados médicos digitales- ya limitaba el abuso en las licencias médicas entre los trabajadores.

Quienes pensaron el cambio estructural que impulsa el Gobierno creen que la introducción del polémico artículo por las licencias da de comer a quienes dicen que la ley podría quitarles derechos a los trabajadores. “Esto se agregó en el Senado”, dijeron, aunque nadie quiere llamar por su nombre al responsable.

Si los bloques que le prestaron su apoyo en el Senado replican su voto en la Cámara de Diputados, la aprobación en general del proyecto no debería peligrar. Sus cálculos le arrojan un piso de, al menos, 131 votos. Pero crecen las dudas −y las resistencias− luego de la polémica por las licencias. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida un día después de la sanción en el Senado. “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”, dijo.

CGT Posible huelga y acusación de “terrorismo” La principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó a una reunión de su consejo directivo para hoy lunes, para definir la convocatoria a una huelga general de al menos 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que consiguió aprobación en la madrugada del jueves en el Senado. El encuentro de la cúpula sindical, que se realizará hoy lunes a las 16:00 hora local (19:00 GMT) -de forma virtual porque es un día festivo en Argentina-, fue adelantado ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados trate el proyecto de la reforma laboral esta semana. El oficialismo busca que la iniciativa, que introduce cambios de fondo en las condiciones laborales del país, con alto nivel de sindicalización, se trate en Diputados antes del 1 de marzo, cuando Milei abrirá el período de sesiones ordinarias 2026. Ahora el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias. En un documento, la central sostuvo que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado por ser “contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. Por su parte, el Gobierno argentino presentó una denuncia por “terrorismo” ante la Justicia Federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso, en la que fueron detenidas 71 personas. EFE, AFP

Francisco Jueguen / La Nación (GDA)