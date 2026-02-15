Inumet actualiza su alerta amarilla por tormentas fuertes: las localidades afectadas por la advertencia

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una actualización a las 17:30 horas de este domingo de la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Rocha: Cebollati.

Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Advertencia amarilla por tormentas fuertes emitida este domingo 15 de febrero de 2026. Foto: Inumet/Google.

El Inumet recalca la importancia de seguir los informes actualizados y tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier incidente.