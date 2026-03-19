Convenio Udelar-Ancap por pozo petrolero: académicos denuncian acoso a investigadora que lideró Uruguay Sub200

Un grupo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) elevó una carta al decano Juan Cristina para expresar su profunda preocupación por el "clima de tensión" y el trato "inaceptable" recibido por la Dra. Leticia Burone, quien lideró la expedición Uruguay Sub200.

Los firmantes, entre los que figuran Anabel Fernández, presidenta de la asociación de investigadores Investiga Uy, Leda Sánchez, Sergio Martínez y Gerardo Veroslavsky, denuncian que la académica ha sido blanco de una campaña de desprestigio personal y "acoso institucional" tras la firma del convenio con Ancap para relevar la zona del bloque OFF-6, donde se proyecta un pozo exploratorio de hidrocarburos.

El documento, al que tuvo acceso El País, enfatiza que la libertad de cátedra —amparada en la Ley Orgánica de la Universidad— "otorga a los docentes la potestad de investigar y difundir conocimiento sin interferencias externas".

Los académicos rechazan las versiones que tildan de "anomalía" las cláusulas de confidencialidad del acuerdo, argumentando que este tipo de convenios de cooperación técnica han sido una práctica histórica de la institución con organismos estatales, sin que ello implique un "secuestro de datos" o una pérdida de autonomía científica.

Alvar Carranza y Leticia Burone, coordinadores de la expedición Uruguay Sub200. Foto: UdelaR.

La polémica por el Acuerdo de Escazú y la confidencialidad

La controversia central radica en el apartado del contrato que exige la autorización previa de Ancap para realizar publicaciones científicas. Si bien el colectivo de científicos reconoce que es válido debatir si estas redacciones deben ajustarse a los nuevos estándares del Acuerdo de Escazú sobre transparencia ambiental, consideran "deshonesto" presentar el convenio como una "entrega" de soberanía científica.

En el texto, aclaran que la normativa vigente ya prevé que la información ambiental sea pública, pero defienden la legitimidad de la facultad para establecer acuerdos técnicos remunerados —en este caso por un valor de US$ 100.000— para financiar la investigación oceanográfica.

Arrecife de coral descubierto por la Expedición Uruguay Sub200. Foto: Schmidt Ocean Institute

Para los firmantes, las críticas dirigidas hacia la Dra. Burone —quien lideró la emblemática expedición Uruguay Sub200— buscan enviar un "mensaje disciplinario" a los investigadores que trabajan en áreas de alta sensibilidad social y política.

La carta concluye advirtiendo que "el debate sobre la energía y la protección del mar territorial debe formularse en términos académicos y basados en documentos concretos", rechazando lo que califican como "cruzadas morales" contra personas específicas que "solo logran erosionar la credibilidad de la Universidad de la República en el debate público".