Directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente renunció a su cargo: la reemplazará excandidata a la IMM

La directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado, renunció a su cargo este viernes, y su lugar será ocupado por la excandidata a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro.

En una carta, difundida por la cartera, Delgado fundamentó su renuncia señalando que decidió "retomar" su carrera académica, reintegrándose a las funciones universitarias y "enfrentar nuevos desafíos, en mi cargo de Profesora Agregada (Grado 4, Efectivo) en Régimen de Dedicación Total, del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos, Centro Universitario Regional del Este (sede Maldonado).

La fundamentación de la renuncia de Estela Delgado se apoya en un balance de gestión que destaca avances concretos en materia de conservación y fortalecimiento institucional dentro de la Dinabise. A un año del inicio del actual período de gobierno, la jerarca subrayó haber "cumplido con las líneas prioritarias establecidas por el Ministerio de Ambiente, poniendo énfasis en logros normativos, estratégicos y de articulación interinstitucional".

Entre los principales hitos mencionó la aprobación del Decreto N.º 228/025, que reglamentó el artículo 159 del Código de Aguas y permitió la declaración de 800.000 hectáreas como Humedales de Importancia Ambiental. La medida implicó la prohibición de su desecación, drenaje y obras análogas, consolidando un marco de protección jurídica para estos ecosistemas. Además, resaltó la aprobación del proyecto “Fortalecimiento de la Política de Conservación de Humedales en Uruguay: Gestión Integrada con Financiamiento Sostenible”, financiado por el Fondo del Marco Global para la Biodiversidad del GEF con apoyo del BID, orientado a integrar políticas públicas y movilizar financiamiento para su conservación.

Ministerio de Ambiente. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

En relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Delgado destacó el impulso al ingreso de tres nuevas áreas: Casupá, el Área Marina Protegida del Talud Continental y Punta Ballena, junto con la reactivación de las Comisiones Asesoras Específicas y el fortalecimiento del Cuerpo Nacional de Guardaparques. Según expuso, estas acciones buscaron robustecer la gobernanza ambiental y reinstalar ámbitos formales de participación ciudadana en la gestión de los territorios protegidos.

Otro eje central de su gestión fue la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, proceso que incorporó por primera vez metas específicas para la biodiversidad marina y profundizó el conocimiento de ecosistemas vulnerables de fondos marinos a más de 200 metros de profundidad, a través de la campaña oceanográfica “Uruguay Sub200”. También se avanzó en la elaboración de una hoja de ruta para una Estrategia Nacional de Educación Ambiental alineada con esos objetivos.

La jerarca incluyó entre los logros la promoción de reservas privadas —con tres nuevas declaratorias que abarcan 3.600 hectáreas—, la realización del Primer Simposio Nacional de Restauración Ecosistémica como paso inicial hacia una política pública específica en la materia, la planificación de un plan nacional de gestión costera integrada y el inicio de la revisión y actualización de la normativa de caza, con foco en la conservación y la consulta a actores clave.

Foto: Leonardo Mainé.

Reemplazo

Verónica Piñeiro asumirá como Directora Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.

Piñeiro es licenciada en Ciencias Biológicas y Magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República. Cuenta con trayectoria en gestión ambiental y políticas públicas. Entre junio de 2016 y febrero de 2020 integró el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República. Posteriormente, entre 2022 y julio de 2025, se desempeñó como Gerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Es vicepresidenta del Frente Amplio desde 2022 y fue candidata a la IMM en las últimas elecciones departamentales de 2025.

Verónica Piñeiro. Foto: Estefanía Leal

La designación fue resuelta por el presidente Yamandú Orsi a propuesta del ministro Edgardo Ortuño ante la comunicación de la Dra. Estela Delgado de su decisión de retomar su actividad académica en la Universidad de la República, informó Ambiente. Ortuño destacó “la capacidad y el importante trabajo realizado por la directora saliente".