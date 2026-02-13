La lista de los 23 funcionarios públicos que fueron a Ginebra: de qué ministerios y organismos del Estado son

Una misión oficial de Uruguay a Ginebra (Suiza) para presentar el sexto informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) generó un fuerte cruce entre legisladores del oficialismo y la oposición sobre la pertinencia y el costo político del viaje.

Desde la oposición cuestionaron la presencia de los senadores del Frente Amplio Constanza Moreira, Felipe Carballo y Bettiana Díaz, pero también criticaron la cantidad de personas que integró la comitiva.

La delegación de Uruguay estuvo integrada por representantes de los distintos poderes del Estado. Por el Poder Ejecutivo concurrieron, entre otros, Nicolás Lasa y Marcel Birnfeld (Ministerio de Desarrollo Social), Laura Bajac (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), Florencia De Castro (Ministerio de Ambiente), Colette Spinetti (Secretaría de Derechos Humanos), Milton Machado (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial), Andrés Vigna (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Noelia Martínez, Alejandra de Bellis, Emilia Eyheralde, Cristina Mansilla, Alejandro Vecchio y Florencia Vilas.

Por su parte, también participaron por la Universidad de la República, Daoiz Uriarte y Mariana Blengio, por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, Rosario Oiz por el Banco de Previsión Social y Mariana Delgado por la Intendencia de San José. En representación del Poder Judicial participó el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Juan Pablo Novella.

Misión oficial de Uruguay a Suiza. Foto: Cancillería.

Críticas de la oposición

La participación de senadores del Frente Amplio en la comitiva oficial provocó reacciones de rechazo por parte de legisladores de la oposición. El senador nacionalista Sebastián Da Silva escribió en su cuenta de X: "Hay una asamblea de zurdes en Ginebra". Además, cuestionó la presencia de los tres legisladores frenteamplistas: Bettiana Díaz, Constanza Moreira y Felipe Carballo.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry indicó: "Esto ya es una total vergüenza; no paran de viajar; en barra a todos lados; la revolución de las cosas simples era viajar; mientras tanto el Inau...".

Esto ya es una total vergüenza; no paran de viajar; en barra a todos lados; la revolución de las cosas simples era viajar; mientras tanto el Inau … — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 12, 2026

Además, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, sostuvo que "no se entiende la presencia de parlamentarios en un ámbito de representación diplomática (Ministerio de Relaciones Exteriores, Misión Permanente en Ginebra, embajador o consejero diplomático, etc.)".

No importa qué se hizo hasta ahora: no se entiende la presencia de parlamentarios en un ámbito de representación diplomática (Ministerio de Relaciones Exteriores, Misión Permanente en Ginebra, Embajador o consejero diplomático, etc.), ejecutiva (ministerios según los temas de los… https://t.co/qPWtFw5bIb — Gerardo Sotelo (@Cybertario) February 12, 2026

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez/archivo El País

Respuesta desde el oficialismo

En respuesta, senadores frenteamplistas defendieron el carácter institucional del viaje y la necesidad de que Uruguay “se haga cargo de la vergüenza internacional” derivada de "informes previos enviados de forma deficiente por administraciones anteriores, en referencia a gestiones pasadas", sostuvo Bettiana Díaz.

"Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política"; aseguró la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de Lacalle: informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas.

Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política. https://t.co/SmNInUFwT1 — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) February 12, 2026

Por su parte, Constanza Moreira indicó que las razones del viaje tienen que ver con "la reputación internacional de Uruguay, la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y la apuesta al multilateralismo frente al orden del garrote". "Ni más ni menos. Hace décadas que venimos", aseveró.