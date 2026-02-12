"Asamblea de zurdes" y "total vergüenza": cruce entre legisladores del FA y oposición por viaje a Ginebra

Una misión oficial de Uruguay a Ginebra (Suiza) para presentar el sexto informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) generó un fuerte cruce entre legisladores del oficialismo y la oposición sobre la pertinencia y el costo político del viaje.

La delegación uruguaya se desplazó los días 10 y 11 de febrero a Suiza para rendir cuentas ante el organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado que obliga a los Estados partes a garantizar derechos como la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación incluyó representantes de los tres poderes del Estado, la Universidad de la República y gobiernos locales, "como señal del compromiso nacional con los mecanismos internacionales de derechos humanos".

La participación de senadores del Frente Amplio en la comitiva oficial provocó reacciones de rechazo por parte de legisladores de la oposición. El senador nacionalista Sebastián Da Silva escribió en su cuenta de X: "Hay una asamblea de zurdes en Ginebra". Además, cuestionó la presencia de los tres legisladores frenteamplistas: Bettiana Díaz, Constanza Moreira y Felipe Carballo.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry indicó: "Esto ya es una total vergüenza; no paran de viajar; en barra a todos lados; la revolución de las cosas simples era viajar; mientras tanto el Inau...".

Esto ya es una total vergüenza; no paran de viajar; en barra a todos lados; la revolución de las cosas simples era viajar; mientras tanto el Inau … — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 12, 2026

Además, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, sostuvo que "no se entiende la presencia de parlamentarios en un ámbito de representación diplomática (Ministerio de Relaciones Exteriores, Misión Permanente en Ginebra, embajador o consejero diplomático, etc.)".

No importa qué se hizo hasta ahora: no se entiende la presencia de parlamentarios en un ámbito de representación diplomática (Ministerio de Relaciones Exteriores, Misión Permanente en Ginebra, Embajador o consejero diplomático, etc.), ejecutiva (ministerios según los temas de los… https://t.co/qPWtFw5bIb — Gerardo Sotelo (@Cybertario) February 12, 2026

Misión oficial de Uruguay en Suiza. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Respuesta desde el oficialismo

En respuesta, senadores frenteamplistas defendieron el carácter institucional del viaje y la necesidad de que Uruguay “se haga cargo de la vergüenza internacional” derivada de "informes previos enviados de forma deficiente por administraciones anteriores, en referencia a gestiones pasadas", sostuvo Bettiana Díaz.

"Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política"; aseguró la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de Lacalle: informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas.

Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política. https://t.co/SmNInUFwT1 — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) February 12, 2026

Por su parte, Constanza Moreira indicó que las razones del viaje tienen que ver con "la reputación internacional de Uruguay, la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y la apuesta al multilateralismo frente al orden del garrote". "Ni más ni menos. Hace décadas que venimos", aseveró.