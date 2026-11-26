La Junta Departamental de Montevideo aprobó en la noche de este jueves un proyecto que prohíbe que los taxis ofrezcan sus servicios a través de plataformas como Uber y Cabify.

El texto obtuvo 20 votos afirmativos y 11 negativos, según pudo saber El País. Tuvo la unanimidad de los ediles del Frente Amplio, y la aprobación de los ediles nacionalistas Diego Rodríguez, Gabriel Cunha y Guillermo Kruse.

El proyecto fue inicialmente aprobado en la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental con los votos del Frente Amplio y de la Lista 1 del Partido Nacional.

Previo a la aprobación de este jueves, las empresas tomaron medidas. Cabify envió una carta a todos los ediles pidiendo que no lo voten. Uber, en tanto, hizo lo propio con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, pidiéndole que "intervenga" para frenar el tratamiento del proyecto de decreto. Y luego envió otra misiva al presidente Yamandú Orsi, a la que accedió El País, para poder reunirse con el mandatario y plantear sus reparos.

La propuesta aprobada

En el artículo 1º del proyecto se plantea agregar al artículo D.860.15 del digesto departamental un inciso que establece que "las plataformas electrónicas que intervengan en la contratación del servicio regulado en esta sección no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes del servicio de transporte privado de interés público de taxímetros".

Uber. Foto: Estefanía Leal/El País.

Algo que se reafirma en el artículo 2º donde se determina que "los permisarios y conductores de vehículos con taxímetro no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados por plataformas electrónicas que operen en la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados".

Y se agrega que "lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a los sistemas de radiotaxi ni a otros servicios de despachos de viajes de taxímetro que no operen en dicha modalidad, siempre que apliquen exclusivamente la tarifa oficial y cumplan las condiciones que establezca la reglamentación".

Habrá denuncia penal contra un edil

La iniciativa refleja casi de forma literal un planteo realizado meses atrás por la Gremial Única del Taxi (Cpatu) que el pasado 3 de agosto le envió una carta al edil Gonzalo Sánchez (Movimiento de Participación Popular) —a la que accedió El País— en la que se pide que "no se permita que las app de autos particulares procesen y/o adjudiquen viajes al servicio de taxímetro".

En la misiva la gremial sostiene que estas aplicaciones generan "cobros indebidos al usuario del servicio de taxi y confusiones al ciudadano que la Intendencia de Montevideo recibe a diario". Y luego, se indica a modo de argumento del pedido que se trata de "la defensa de quienes solicitan el servicio de taxímetro único tarifado y con un precio justo, al que accede la población de menores recursos, quien más lo necesita para acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la familia, al estudio, al deporte y a los espectáculos públicos".

Taxis Foto: archivo.

El suplente del edil Sánchez, Enrique Soria, posee permisos para taxis. Ante esta situación, los abogados de las plataformas adelantaron a El País que presentarán una denuncia penal contra el edil Sánchez por considerar que viola el artículo 161 del Código Penal que pena la conjunción del interés privado con el público.

Dicha norma establece que "el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables)".

Y se añade que "constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero".

La denuncia, según indicaron los abogados, pedirá investigar si la iniciativa presentada por Sánchez favorece intereses empresariales de su primer suplente, quien declaró ser propietario de taxis y reconoció que esa condición limitaba su participación directa en asuntos del sector.